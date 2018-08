Stabiliserende politikk

Etter mange år med lave renter er den generelle forventningen at rentenivået skal opp. Prisstigning er en viktig driver på renteforventningene.

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen ble på 3 prosent målt sist måned, opp fra 2,6 prosent i juni. Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mat ble dyrere i sommer.

Over tid er matvareprisene imidlertid en stabiliserende faktor, både i samfunnsøkonomien og i private husholdningsøkonomier.

Prisøkningen i sommer må ses i sammenheng med beskjedne prisøkninger fra påske. I de siste 12 månedene har matvareprisene økt klart mindre enn prisene generelt, ifølge SSB.

– Matprisene har holdt seg uvanlig lave over tid, og prisjusteringen som kom i juli, var som forventet, sier direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare.

Sommeren 2010 var tørr i Øst-Europa. Da steg hveteprisene på verdensmarkedet 80 prosent på to måneder. Det utløste spekulasjon og uro i matvaremarkedene. Prisstigningen ses gjerne som utløsende faktor for opprørene som ble kjent som den arabiske våren.

I Norge lå matvareprisene, inflasjonen og pengemarkedet stabilt. Landbrukspolitikkens langsiktige målpriser sørger for at norsk mat metter folk, ikke spekulanter.

Det er likevel ikke sikkert at stabiliteten varer. Allerede i 2015 advarte Nibio-direktør Ivar Pettersen mot at verdens kornmarked vil true prisstabiliteten også i Norge. Vi kan regne med å importere større prissvingninger, også på grunn av endret klima, sa Pettersen.

Ettertiden har ikke underkjent budskapet hans. Pettersen påpeker at prissjokkene i matvaresektoren kommer overraskende. Forskning viser at politiske reaksjoner i form av forsøk på avbøtende hastevedtak gjerne forsterker prisvariasjonene, eller gir overskuddsproduksjon.

Det er i så fall avgjørende viktig for Norge å etterstrebe stabiliserende elementer i landbruks- og tollpolitikken, for å forebygge prisvariasjoner. Selvforsyningsgraden, som er skummelt lav, må økes for å gjøre oss mindre avhengig av import av mat. Tollvernet må holdes oppe for å hindre import av svingende matvarepriser, med de stressbelastninger det gir for forbrukere, rentenivå og makroøkonomi.

Kritikerne av norsk landbrukspolitikk vil hevde at økt matimport vil gi lavere snittpriser på mat i Norge, selv om prisene vil variere mye mer. Det er en sannhet med modifikasjoner. Dagligvaregigantene importerer allerede svært mye av maten vi spiser, til internasjonale priser. Likevel er prisnivået ut til forbruker på disse varene høyere i Norge enn i landene de importeres fra.

Både forbrukere og nasjon er tjent med stabile matvarepriser.