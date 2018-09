Spennende fusjonsforslag

Siden tidlig 1900-tall har de to store skogeierforeningene i Innlandet forvaltet noen av de viktigste verdiene i norsk fastlandsnæring. En skal ikke undervurdere resten av Skog-Norge, men det er liten tvil om at en fusjon av Glommen og Mjøsen har potensial til å sette standarden for norsk skognæring i årene som kommer.

Derfor er det god grunn til å følge nøye med når lagene går i fusjonsforhandlinger.

I en pressemelding understreker lagenes styreledere Ole Theodor Holth og Terje Uggen at målet er å "ta vare på hver av partenes sterke sider, utrede hvor det kan rasjonaliseres og effektiviseres, og sikre at våre samvirkeprinsipper blir ivaretatt".

Videre legger de følgende mål til grunn: Større arealer, større ressurser til forskning og utvikling, større effektivitet, større fagmiljøer og - selvfølgelig - større avkastning for skogeieren.

Det er riktig tenkt. Om det er mulig å realisere samtidig som alle parter føler seg sett og hørt gjennom hele fusjonsprosessen, gjenstår å se. Fusjoner kan være meget lukrative, men er ikke garantert smertefrie. Selv ikke i samvirkefamilien.

Likevel kan det være verdt det. Selv om stort ikke nødvendigvis betyr bedre, og mindre aktører kan ha fordeler i markedet, er det liten tvil om at ønsket om økt profesjonalisering i skogen er utbredt. En sammenslåing av Glommen og Mjøsen kan bli et sterkt bidrag i en slik retning. Spesielt dersom målet om sterkere fagmiljøer og økt forutsigbarhet for skogentreprenørene kan innfris raskt.

Det er imidlertid viktig at det en slik profesjonalisering ikke kommer på bekostning av de mindre skogeierne. Derfor er det betryggende at Holth og Uggen lover å sikre samvirkeprinsippene i prosessen. Noen av prinsippene er allerede under press. Samvirketanken om lik tømmerpris til alle eiere er allerede en saga blott. Skogeierne nærmest markedet får bedre betalt enn skogeierne langt oppi dalen. Det er viktig at prisforskjellen ikke øker. Profesjonalisering kan gå så langt at den overkjører fellesskapet og tradisjonene som utgjør det bankende hjertet i norsk primærnæring. Avstanden til beslutninger kan bli for stor i en mer sentralisert struktur. En slik utvikling kan på sikt skade mer enn den gagner.

Heldigvis er det ingen grunn til å tro at Mjøsen og Glommen styres av så korttenkte interesser. Skogeiernes verdier må forvaltes best mulig, og skogeierforeningene i Innlandet har stolte tradisjoner. Velger de fusjon, er det sannsynligvis fordi et forpliktende og forbedrende samarbeid vil være et nytt og verdifullt kapittel i denne stolte tradisjonen.