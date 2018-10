Smertefullt nødvendig pris

Seksualisert vold har vært, og brukes fortsatt, bevisst som våpen i den skitne, illegale krigen mot sivilbefolkning fanget i væpnet konflikt. Våpenet ble brukt av sovjetiske soldater på vei inn i det tyske rike og hovedstad mot slutten av andre verdenskrig. Det brukes i konflikten i dagens Kongo, og i Midt-Østens religiøse og territorielle konflikter.

Slik krigføring er en krigsforbrytelse av det laveste og feigeste slag. Det er derfor betimelig og gledelig at Nobel-komiteen gir årets fredspris til to som har løftet fram og lindret lidelsene som krigens kriminelle skaper.

Denis Mukwege har siden 2008 behandlet titusener av ofre for seksualisert vold, ved Panzi-hospitalet i Den demokratiske republikken Kongo. Han jobber 18 timers dager med å behandle kvinner som har fått underlivet skamfert, av mennesker som utøver krigens laveste instinkter.

Nadia Murad er ett av om lag 3000 kvinnelige ofre for det Nobel-komiteens leder Berit Reiss-Andersen kaller «den hatefulle og umenneskelige versjonen av Islam», nemlig ISIS. Murad er øyenvitnet fra Nord-Irak som turte å fortelle åpent om fangenskap og seksuelle ugjerninger i første person, slik det må til for å stille ugjerningsmenn til ansvar.

Krigens kriminelle får dessverre drahjelp fra offerets skam. Historiker Antony Beevor har vist hvordan tyske voldtektsofre under krigens slutt i 1945 møtte en sosial stillhet der skamfølelsen grodde. I mange tilfeller nektet familien å akseptere voldtektsofrene, særlig i tilfeller hvor overgrepene førte til graviditet. Resultatet var ofte menneskelig tragedie og selvmord.

Det er ett år siden #metoo-bevegelsen eksploderte, som reaksjon på trakassering og seksuelle overgrep begått av folk som ofte har sluppet unna med sine handlinger. Nobelkomiteens leder påpeker ganske riktig at #metoo og krigsforbrytelser er ikke det samme. Likevel er fellesnevnerne behovet for å se og anerkjenne misbruk og mishandling av kvinner, og at kvinner lar skammen ligge og isteden snakker ut.

«Vi må ikke bare si at dette er kriminelt, men vi må etterforske og reise tiltale.»

Aps medlem av utenrikskomiteen, Jette Christensen, kommenterer at når verdenspolitikken synes å få mindre tiltro til institusjoner, kommer det personlige ansvaret i fokus. Det er i så måte i tiden når Nobel-komiteen gir prisen, ikke til institusjoner med hovedkontor i vesten, men til to personer fra henholdsvis Midt-Østen og Afrika, som har handlet etter sin egen overbevisning.

Årets fredspris bidrar til at overgripere eller krigsforbrytere aldri kan være trygge for tiltale fra den siviliserte menneskehet. Ofrene tier ikke lenger.

