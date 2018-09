Slipp Hareide inn i varmen

Et ekte sentrumsparti må også kunne samarbeide til venstre. Det er ingen ny sannhet i norsk politikk. Siden kriseforliket på 1930-tallet har alle tre sentrumspartier separat og sammen klart å danne ulike former for konstruktive, om ofte kortvarige, politiske samarbeid med Arbeiderpartiet.

Men i nyere tid er det bare ett sentrumsparti, Senterpartiet, som har gått inn i regjering med Ap. Det er også bare ett, Venstre, som har strukket seg så langt til høyre at det har valgt å danne regjering med Frp.

Hittil har KrF stort sett holdt seg til den mest velprøvde løsningen: Et borgerlig sentrum-høyresamarbeid med Høyre som største parti.

På fredag tok KrF-leder Knut Arild Hareide til orde for å prøve noe nytt.

«Nå er det tid for å undersøke muligheten for hva slags gjennomslag det er mulig å få i samarbeid med Ap og Sp, uten SV», sa Hareide til landsstyret i KrF.

Det var Hareides anbefaling til partiet når det nå går inn i nok en «veivalg»-debatt.

Hans begrunnelse var spesielt tuftet på det han oppfatter som en meget stor avstand til Frp i en rekke verdisaker som står helt sentralt for KrF-ere. Det gjelder ruspolitikk, bistandspolitikk, bioteknologipolitikk, klimapolitikken og ikke minst det menneskesynet som ligger til grunn for Frps syn på asyl- og integreringspolitikken. Og det gjelder distrikts- og landbrukspolitikk.

Oppsummert Omvending 1 KrF-leder Knut Arild Hareide anbefaler partiet å prøve å danne regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Gir opp 2 Det gjør han ut av frustrasjon over det han oppfatter som altfor lite gjennomslag i Erna Solbergs Frp-pregede regjering. Noe helt nytt 3 Et slikt veivalg vil oppleves som radikalt nytt, og sannsynligvis vanskelig, for KrF. Men Hareide har et poeng i at Sp og Ap sammen sannsynligvis står nærmere KrF enn H/Frp/Venstre gjør i dag.

Opp mot Frp satte Hareide Senterpartiet. Som han også skriver i boka «Det som betyr noe», anser Hareide, som for øvrig kommer fra et hjem der far var Sp-er og mor KrF-er, Sp for å være det partiet som står KrF aller, aller nærmest i norsk politikk.

KrF og Senterpartiet deler blant annet et sterkt engasjement for distriktene, frivilligheten og norsk landbruk. Hvis partiene kan stå sammen om disse sakene, sa Hareide, har de mulighet til å sette dem enda høyere på dagsorden enn de allerede er i dag.

I talen siterte Hareide Jan Petersen, Høyre-lederen som felte sentrumsregjeringen i 2000 – over gasskraftverk, men også fordi han var lei av å tas for gitt. I dag er det KrFs tur til å befinne seg i samme posisjon: Kvernet ned under sperregrensen fordi de hvert år blir bedt om å ta de samme kampene om de samme hjertesakene i Erna Solbergs statsbudsjettutkast.

Å være på vippen gir mer makt enn å være i skyggenes dal. Men det er enda bedre å sitte i regjering. Spesielt når du er i regjering med partier som viser respekt for dine kjerneverdier. I dagens politiske landskap er det langt fra sikkert at et Ap som har lært seg sentrumsrespekt etter åtte år med Sp, vil være en vanskeligere samarbeidspartner for KrF enn Frp er i dag.