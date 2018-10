Senterpartiet og fylkene

Senterpartiet har hele veien vært mot regionreformen, og jobber fortsatt for å oppheve alle tvangssammenslåinger. Partiet har fremmet et nytt forslag i Stortinget som ikke bare gir Troms og Finnmark og Viken-fylkene mulighet til å oppheve sammenslåingsvedtaket, men også Hordaland og Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland og Telemark og Vestfold.

Regionreformen, slik den er vedtatt i dag, er et kompromiss mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp. Disse partiene har i flere omganger stadfestet at regionreformen står ved lag, inkludert de kontroversielle tvangssammenslåingene av Troms og Finnmark og de tre Viken-fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Normalt sett ville Sps reverseringsforslag hatt små muligheter til å bli vedtatt. Hvis KrF på sitt ekstraordinære landsmøte 2. november beslutter å sondere mulighetene for å gå i regjering med Sp og Ap, kan saken få et annet utfall. Ved eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap og KrF, vil Sp sette hardt inn på å gjøre endringer i regionreformen. Hvis Sp får KrF med på laget, vil det ikke lenger være et stortingsflertall bak dagens reform.

Regionreformen, og særlig inndelingen av de nye regionene, bør absolutt justeres. Det finnes for eksempel ingen annen rasjonell forklaring på den merkelige Viken-konstruksjonen enn at Høyre og Frp ønsket et lavest mulig antall regioner. Den nærmest unisone motstanden i Finnmark mot tvangssammenslåing med Troms bør også tas hensyn til. Det er vanskelig å se hvordan en sammenslåing i nord kan lykkes på dette grunnlaget.

Det er imidlertid ikke uten risiko å reversere alle sammenslåingene. KrFs og Venstres intensjon med å inngå et forlik med Høyre og Frp om regionreformen, var å styrke det folkevalgte regionale nivået. Fylkene trenger flere oppgaver om deres videre eksistens skal berettiges. Høyres og Frps betingelse for å gå med på dette, var å lage en ny regionstruktur med færre og større fylker.

Alternativet til å tilføre fylkene nye oppgaver kan være at det folkevalgte regionale nivået forvitrer, og i verste fall forsvinner.

Oppgavene som så langt er lagt på bordet er ikke egnet til å imponere noen. Slik sett har Sp rett i at argumentet om at fylkene må bli større for å kunne håndtere de nye oppgavene virker oppkonstruert.

Likevel, det blir neppe enklere å overføre nye oppgaver til fylkene dersom dagens fylkesinndeling består. Senterpartiet eventuelle seier i kampen om regionreformen kan bli en pyrrhosseier dersom overføringen av oppgaver stopper opp.