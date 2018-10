Røe Isaksens kamp mot apokalypsen

Netthandel fra utlandet, økt sukkeravgift og tiltakende digitalisering - både i butikken og på nett - utgjør store utfordringer for norsk handelsnæring. Det er budskapet fra bransjeorganisasjonen Virke, og det er en melding det er grunn til å ta på alvor.

Det sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) også at han gjør. Over nyttår skal det komme en stortingsmelding om handelsnæringens rammevilkår. I denne skal både sukkeravgift og netthandel, ikke minst den av norsk handelsnæring forhatte 350-kronersgrensen for moms- og tollfri import, vurderes grundig.

En slik gjennomgang er på høy tid. Det er ingen tvil om at både netthandel og digitalisering i selve butikken, blant annet i form av selvbetjeningskasser, er i ferd med å snu opp-ned på hvordan handel fungerer. Norge er ikke landet hvor dette har kommet lengst, men endringene er i ferd med å komme også hit.

Da må vi tenke oss grundig om, og møte dem på en vettug måte. Ny teknologi kan gjøre livet enklere og samfunnet bedre - men det er ikke slik at vi må legge oss flate for alle endringer teknologien åpner for. Politiske løsninger kan dempe sjokkvirkningen og sikre at endringene bidrar til å skape jobber, ikke til å utrydde dem.

Historisk har dagens regjeringspartier vært de ivrigste på Stortinget når det gjelder å åpne Norge for internasjonale gigantselskaper og å svekke vernet norske arbeidstakere har mot endringer som truer arbeidsvilkårene deres. Røe Isaksen medgir da også at han var med på å øke netthandelsgrensen til 350 kroner i 2014, og at denne endringen definitivt favoriserer utenlandske aktører.

Derfor er det positivt at han nå gir inntrykk av å ha forstått at «fri flyt» har sine ulemper. Forhåpentligvis er det noe han, og resten av regjeringen, har tenkt å følge opp i stortingsmeldingen. Det ligger da også en enkel politisk aritmetikk i at det er velgernes jobber og levebrød som står på spill, mens utenlandske gigantaktører foreløpig heldigvis spiller en svært begrenset rolle i påvirkningen av norsk politikk.

Han fortjener også heder for å ta ærlig arbeid i forsvar. «Det er noe med dette munnhellet 'å sitte i kassa på butikken', som om det var en dårlig jobb. Det er et sykdomstegn, ganske provoserende og noe som vi må bli kvitt», sier Røe Isaksen til Nationen.

Dette er gode signaler fra regjeringen. Nå gjelder det bare å huske at det ærligste uttrykket for at man respekterer arbeidstakere, er å sørge for at de får skikkelig betalt for den viktige og gode jobben de gjør, skikkelige og ordnete vilkår, og et solid sett med rettigheter som følges opp i praksis.