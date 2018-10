Riktig å bevare Merkur-programmet

De siste månedene har framtida til Merkur-programmet, som forvalter støtte til mindre nærbutikker i distriktene, vært svært uviss.

Årsaken er at Kommunaldepartementet, som organiserer programmet i dag, har ønsket å legge administrasjonen over til Distriktssenteret. Samtidig har et regjeringsoppnevnt utvalg foreslått å legge ned det samme Distriktssenteret og overføre oppgavene til senteret til fylkeskommunene. Konsekvensen ville vært at det lille Merkur-fagmiljøet ville blitt oppløst.

De rundt 56 millioner kronene programmet forvalter, ville formodentlig blitt spredt til fylkeskommunene. Det kunne i teorien fungert greit, men det er ikke sikkert at hver enkelt fylkeskommune ville kunne ivaretatt eller utviklet den nærbutikk-spesialkompetansen programmets ansatte sitter på.

Forslaget medførte en liten høringsstorm fra nærbutikker som hadde nytt godt av Merkurs råd og økonomiske støtte. "Uten Merkur vil vi få dårligere butikker, hvor innehaverne ikke klarer å henge med når det gjelder nye frysedisker og kjøledisker, for eksempel. Men det vil også bli slik at butikker forsvinner", sa Per Eivind Vik, daglig leder i butikkjeden Snarkjøp-gruppen, til Nationen i mai.

Nationens råd til kommunalminister Monica Mæland var klart: "Høyre, som gjerne framstiller seg selv som næringsparti og distriktsparti, bør også kunne se verdien av at det blir lagt til rette for å opprettholde småbutikkene i utkantstrøk."

All ære til Monica Mæland. Hun har sett denne verdien.

Onsdag i forrige uke besøkte hun Joker Setskog i Aurskog-Høland, på det som ifølge Merkurs nettsider var hennes første offisielle besøk på en nærbutikk.

Og hun hadde et godt budskap med seg: "Uten et grunnleggende tjenestetilbud som dagligvarer stopper de minste lokalsamfunnene. Det er derfor vi viderefører og styrker de treffsikre ordningene som Merkur har", sa Mæland.

Hun kunne med andre ord bekrefte at hun har hørt på protestene. Merkur-ordningen blir ikke foreslått overført til fylkeskommunene.

Dette er Høyre-politikk det er grunn til å applaudere. Godt næringsvett og innsyn i hva som trengs for å bygge opp og bevare et levende lokalsamfunn.

Som lørdagens sak om familien Solberg og nærbutikken på Fister også beviser: Et lokalsamfunn trenger dagligvarer, og det trenger samlingssteder. Det er en kombinasjon som ikke lar seg overstyre av misforstått effektiviseringsiver. For lokalsamfunnet er nærbutikken gull verdt. Derfor er Merkur-programmet en fornuftig samfunnsøkonomisk investering.