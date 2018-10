Pisk og gulrot for biodrivstoff

Våre reisevaner belaster miljøet. Det grønne skiftet innebærer også at vi må forflytte oss mindre, smartere og renere. Vannkraft og hydrogen er renere energibærere enn diesel og bensin, uansett om de kommer fra Nordsjøen eller fra skogen.

Men det er vanskelig å se for seg at vi skal fase ut forbrenningsmotoren i nær fremtid. Tungtransport, skips- og flytrafikk er fortsatt avhengig av den. Da må vi sørge for at det vi fortsatt må fylle på tanken, er så grønt som mulig.

Innblandingskravene til biodrivstoff i bil- og flytrafikk oppretter et marked for biodrivstoff. Dessverre favoriserer markedet det drivstoffet vi ikke vil ha.

Palmeolje utgjør en stor brøkdel av det biodrivstoffet vi bruker i Norge. Det er fortsatt billigere enn andre generasjons drivstoff fra avfall og skogsvirke. Nær halve økningen i biodrivstofforbruket i Norge i fjor kom fra palmetrær.

Stortinget har vedtatt at om 12 år skal 40 prosent av det vi tanker, komme fra annet enn fossile kilder. Enkelte interessegrupper har tatt til orde for at det er bedre for klimaet å fortsette å pumpe fossilt enn å hente energi fra skogen. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fortjener ros for å stå opp for biodrivstoff fra bærekraftig skogbruk som en av løsningene på klimakrisen. Et naturlig neste skritt er å forby palmeolje i Norge.

Heller ikke når det gjelder biodrivstoff klarer Norge å redde verden alene. Det vi kan gjøre, er å gjøre det beste ut av det vi har. Ifølge skogforskere ved NMBU på Ås er det nok bioressurser i Norge til å være selvforsynt med biodrivstoff, gitt dagens innblandingskrav på 20 prosent.

Der er vi ikke i dag. Mens Sverige og Finland henter ut 80 prosent av den årlige tilveksten i skogen og bruker den til materialer og energiformål, henter Norge ut bare 40 prosent. Av dette igjen foredles bare 60 prosent i Norge. Det er pinlig dårlig innsats i kampen for det grønne skiftet, og for norsk verdiskaping.

Flere industrielle aktører arbeider med forsøks- eller fullskala produksjon av flytende biodrivstoff i Norge. Nøkkelordet i utviklingsarbeidet er «risikoavlastning». Det er ofte en statlig oppgave i en blandingsøkonomi.

Den famøse månelandingen, Jens Stoltenbergs plan for gasskraft med CO2-rensing, viste statens vilje til å risikere (og tape) milliarder av kroner på tekniske fremskritt i klimaets tjeneste. Vi kan ikke se at nyskapende bioteknologi for produksjon på fornybare ressurser er et mindre verdig klimatiltak å bruke statlige oljemilliarder på.

Oppsummert Sjø og tre 1 Transport mellom steder må bli mest mulig utslippsfri. Resten bør drives fra skogen, ikke fra Nordsjøen. Tiltak trengs 2 Miljøstatsråden har rett i at biodrivstoff er en løsning. Da må palmeolje fases ut og nordisk olje inn. Dyre dråper 3 Høyteknologiske Norge er også et høykostland. Ny bioindustri trenger statlig risikoavlastning.