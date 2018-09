Oljeministerens jobb nummer én

Landbruksminister Bård Hoksrud stjal det meste av oppmerksomheten da Erna Solberg fredag nok en gang gikk ut på Slottsplassen for å presentere nye Frp-statsråder. Men Kjell-Børge Freiberg, som sto ved hans side, får en minst like viktig post.

Freiberg skal nemlig overta olje- og energidepartementet etter Terje Søviknes, som flytter tilbake til ordførerkontoret i Os.

Det er et betimelig skifte. Søviknes har ikke vært en skandale som statsråd. Men de neste ukene skal Riksadvokaten vurdere å gjenåpne etterforskningen av den såkalte Søviknes-saken, hvor han er beskyldt for å ha voldtatt en beruset 16-åring under et partimøte i 2000. Det kan godt tenkes at både han og Erna Solberg har tenkt at det er greit for regjeringen å slippe at han er statsråd mens den prosessen foregår.

Så nå overlates vervet til Freiberg. Som virker relativt godt kvalifisert. Han kjenner departementet fra innsiden etter å ha vært statssekretær i to år. Og har i alle fall engasjert seg i oljedebatten. Som ordfører i Vesterålen-kommunen Hadsel var Freiberg blant de ivrigste i regionen for å heie på oljeinteressene som ville prøvebore i området.

Freibergs jobb blir nå en ganske annen. Nå skal han følge opp regjeringens politikk. Og den er å ikke prøvebore eller konsekvensutrede i Lofoten, Vesterålen eller Senja i perioden 2017-2021.

Det skulle på papiret være en smal sak. Alt han trenger å gjøre, er å la være å gjøre noe.

Men presset er stort. Og på det samme papiret kan det se ut som å sette Freiberg til å forvalte regjeringens felles Lofoten, Vesterålen og Senja-politikk er som å sette bukken til å forvalte havresekken.

Freiberg kan enkelt vise at han er tilliten verdig. Han kan si klart fra at slik utvinning er uaktuell. Og hvis han virkelig har lyst til å imponere, kan han vise handlekraft og skrinlegge denne politiske nøtta for godt.

Han må ta hensyn til næringslivet i regionen. Altså til det langsiktige, bærekraftige og stadig voksende næringslivet som utgjøres av fiske, landbruk og turisme. Disse viktige næringene trenger et forutsigbart, forpliktende og permanent vern mot olje- og gassutvinning. Hensynet til klimaet, i Norge og i verden, tilsier det samme.

Det er kanskje ingen som forventer at en oljeminister fra Frp som attpåtil allerede har tonet flagg i denne debatten, skal bli den som skjærer gjennom og får ting gjort. Men nettopp de lave forventningene gir Freiberg en stor, unik mulighet. Den ligger der og venter på ham. Alt han trenger å gjøre, er å vise litt vilje til å få ting gjort.