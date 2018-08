Når godværet gjør vondt

"Varmerekorder er ikke bare blitt slått i 2018, de er blitt knust", skriver NTB i sin oppsummering av klimasommeren.

Det gjelder ikke bare i Norge. Det har vært glovarmt i Canada og USA, i Nord-Europa, i Midtøsten, i Kaukasus og i Japan. Men ifølge NTB og andre medier har varmen og tørken i Skandinavia vært noe av det som har skapt mest oppstuss.

Fra mai til og med juli lå gjennomsnittstemperaturen i Norge 3,1 over normalen, ifølge Meteorologisk institutt. Det er et enormt hopp. Det forrige rekordåret, 2002, var 1,9 grader over normalen. Rekorden før det, fra 1937, var 1,8 grader over normalen.

Ifølge klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt ville ikke dette skjedd dersom ikke klimaet hadde vært i endring. "Det vanlige når rekorder blir slått, er at de slås med noen tideler", sier hans kollega Jostein Mamen til NTB.

Ifølge Benestads beregninger ville mai-temperaturen i Norge i år kommet bare hvert 18.000. år hvis klimaet hadde holdt seg stabilt slik det var på slutten av 1800-tallet.

For bønder er konsekvensene klare: Tørke er dårlige nyheter. Varme kan isolert sett være en god nyhet for noen næringer, men tørke er aldri bra. Det har vi fått bekreftet til fulle i sommer.

Én slik sommer kan vi klare. Problemet er når det kommer flere slike somre på rad. Eller, enda verre, når tørkeår og år med flom og øsregn og ekstremvind begynner å alternere. Som vi allerede har sett tendenser til i deler av Norge.

Hvis klimaforskernes verste mistanker stemmer, går vi mot en framtid som er skremmende. Så skremmende at mange nærmest velger å grave hodet ned i sanden for å slippe å tenke på det.

Andre velger å prøve å skyve ansvaret over på andre. Eller å bruke "klima"-merkelappen som unnskyldning for å fremme sine egne fikse ideer, uavhengig av hensynet til samfunnet for øvrig.

Det har ikke bønder råd til å gjøre. For å sette det på spissen: Blant alle yrkesgrupper er landbruksnæringa blant dem som er aller mest avhengige av at været oppfører seg som det skal.

I tillegg er landbruksnæringa blant næringene som er vant til å tenke både på dagen i dag og på generasjonene som skal komme. Kortsiktig gevinst er ikke normen i ei næring som lever av å plante trær, og det skal vi være stolte av.

Da holder det ikke å si som i gamle dager at alle snakker om været, men ingen gjør noe med det. Vi blir plent nødt til å gjøre noe. Vi er nødt til å forstå hva som foregår, og vi er nødt til å forstå hva vi kan gjøre for å bremse utviklingen. Eller, kanskje mer sannsynlig: Å forberede oss på det som kommer til å skje.