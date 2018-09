Mattilsynets serviceinnstilling

Mattilsynet har fått til dels hard kritikk for hvordan det opptrer i møte med matprodusenter, bedrifter og publikum. Det hevdes blant annet at tilsynet er for opptatt av regelrytteri, og at det ikke er så løsningsorientert som aktørene i matbransjen kunne ønske seg.

NHO Mat og drikke har undersøkt hvordan medlemsbedriftene opplever kontakten med Mattilsynet. Bedriftene har mildt sagt blandede erfaringer med tilsynet. Tilbakemeldingene tyder på at mange opplever regelverket som komplisert og at veiledningen fra tilsynet er for dårlig. Kort sagt, NHO Mat og drikke ønsker seg mer løsningsorienterte inspektører på tilsyn.

Denne kritikken er i tråd med hva matskribent og gründer av Geitmyra matkultursenter for barn, Andreas Viestad, tok opp i en kronikk i Nationen tidligere i år. Han mener å se et mønster i hvordan Mattilsynet opptrer:

"Noko har slått meg når eg har reist rundt og møtt matprodusentar i alle norske fylke dei siste 20 åra, alt frå businessfolk til småbønder til kokkar. Felles for alle er at dei elskar mat, men er redde for Mattilsynet", sa han til Nationen.

Om NHO Mat og drikke frykter Mattilsynet, skal være usagt, men organisasjonen kommer med et klart ønske om at tilsynet må bli mer serviceorientert. NHO foreslår at Mattilsynet etablerer en gründertjeneste som hjelper mat- og drikkegründere med å innfri krav til mattrygghet, regelverk og hygiene i en etableringsfase.

Når selv store og erfarne bedrifter i matvarebransjen synes det er vanskelig å forholde seg til Mattilsynets inspektører og saksbehandlere, virker det som om NHOs krav om en bedre serviceinnstilling er berettiget.

Samtidig må det ikke herske tvil om at Mattilsynet må håndheve reglene de er satt til å forvalte. Nøkkelen for god norsk mattrygghet er tydelige regler, høy standard og et dedikert og slagkraftig tilsyn. Ingen er tjent med å lempe på regelverket for at det skal bli lettere å etablere nye mat- og drikkebedrifter i Norge.

Større imøtekommenhet fra tilsynets side må mer andre ord ikke gå på bekostning av mattryggheten. Det trenger det heller ikke å gjøre. Andre offentlige etater klarer å både håndheve regelverk, veilede brukerne om hvordan reglene skal forstås og foreslå gode løsninger for brukerne.

Mattilsynet bør bli mer mer opptatt av å yte god veiledning enn å markere hvor grensene går. De gode løsningene finnes gjerne i et samspill mellom matprodusent, bedrift og tilsyn.