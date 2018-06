La humla suse

Den nasjonale pollineringsstrategien som ble fremlagt fredag, skal tilrettelegge Norge for bier, humler og andre insekter som sprer arter gjennom luften.

Åtte departement deltar, deriblant Landbruks- og matdepartementet. Bredden viser en rosverdig forståelse av at biomangfold ikke er en verne- og sektorøvelse.

– Mye av den maten vi setter på bordet, er avhengig av pollinering, og det er derfor viktig å for verdens matproduksjon å ta vare på de pollinerende insektene, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp). Han inkluderer både hageeiere, det offentlige og bønder i ansvarsgruppa. Det er bra.

Norske veikanter representerer et stort og viktig areal for pollinerende insekter. Vegvesenet har gått fra sprøyting av veikanter og over på manuell slått. Utviklingen bør gå videre mot slått etter blomstring, slik at kulturplanter kan overleve langs veien.

Den mangeårige nedgangen i sprøytemiddelbruk i landbruket bør også ha gode muligheter til å fortsette. Drone- og sensorbruk muliggjør mer selektiv bruk av sprøytemidler på de stedene i åkeren der det trengs.

Parker og byrom utgjør store arealer. Den grønne, men artsfattige plenen kan med fordel byttes ut med slåtteeng. Byfolk trives ikke mindre med hodet i en blomstereng enn folk på landet. Også det urbane landbruket i Norge bygger naturlig på gras.

Så er det viktig å ikke glemme det største og viktigste arealet for artsmangfold, det arealet som Nibio kaller «det store mellomrommet». Mellom den intensivt drevne innmarka og verneområdene i utmarka ligger det store, artsmangfoldige landskapet som er skapt og vedlikeholdt av ekstensivt norsk landbruk: Beite, ljåslått og hogst.

Kulturmarka, altså de åpne arealene som landbruket har etablert og opprettholdt, utgjør bare noen få prosent av Norges areal. Men hver fjerde truede og sårbare art finnes her, og mange pollinerende insekter.

Dette landskapet er under press. Beitebruken går ned, slåttemyrer gror igjen og hogsten blir mer konsentrert, både av moderne skogbruk og av omseggripende skogvern. Dette er dårlig nytt for mange av de 206 biene og humlene som flyr utenfor skigarden.

Forklaringene til nedgangen finnes både i landbrukets intensivering med nedgang i beite- og arealbruken, i rovdyrpolitikken og i arealvernet.

I distriktene handler det mye om å sette folk og dyr i stand til å fortsette å gjøre den jobben de har gjort i hundreår, med beiting, ljå og øks. Dårlige rammevilkår, ulevelig rovdyrtrykk og statisk arealvern skader biomangfoldet i Norge. Det kan ingen kunnskapsbasert regjering overse.

Oppsummert Bred satsing Regjeringen ser tverrpolitisk på artsmangfoldet. Det er bra. Vei og park Veg- og parkvesenet kan bli mer bievennlig. Det samme kan det moderne jordbruket. Mangfold i gjengroing Beiting, slått og hogst holder de aller mest artstunge arealene i hevd. Det må få fortsette.