Kontantstøtten bør avvikles

Kontantstøtteordningen er en pussig konstruksjon. Småbarnsforeldre får økonomisk støtte for ikke å benytte seg av et offentlig velferdsgode. Siden 1. august 1998 har staten betalt ut 50 milliarder kroner i kontantstøtte til foreldre som ikke benytter seg av sin lovfestede rett til barnehageplass for barna sine.

Det var KrF som snappet opp ideen om kontantstøtte under en studiereise til det kommunistiske Ungarn ti år tidligere. Partiet gjorde etter hvert kontantstøtte til en fanesak utover på 90-tallet, og satte deretter ordningen ut i livet under Kjell Magne Bondeviks første regjering.

Ordningen har vært omstridt fra første dag. KrF, med støtte fra både Sp og de borgerlige partiene, har argumentert med at kontantstøtte gir foreldre mulighet til å være lenger hjemme med barna om de ønsker det, og dermed sikrer familiene større valgfrihet til å organisere familielivet som de selv ønsker.

Venstresiden har på sin side vært energisk motstander av ordningen. Ap og SV har ment at kontantstøtte er til hinder for både likestilling og kvinners deltakelse i arbeidslivet. Et annet problem disse partiene har framhevet, er at ordningen også hemmer integrering av både innvandrerkvinner og –barn. Innvandrerfamilier er kraftig overrepresentert blant kontantstøttemottakerne.

Annonse

Selv om intensjonene med kontantstøtten er gode, har den utvilsomt negative samfunnsmessige effekter. Arbeidslivet er den viktigste integreringsarenaen for voksne innvandrere, på samme måte som barnehager og skoler er det for innvandrerbarn. Når andelen innvandrerbarn på kontantstøtte ligger over 40 prosent, er ordningen en konkret barriere for god integrering.

Tilhengerne av kontantstøtte mener utfordringene med integrering kan angripes på andre måter, blant annet med gratis kjernetid i barnehager. Gratis kjernetid i barnehagene kan være et godt integreringstiltak. Men å slutte å subsidiere innvandrerfamilier for å holde barna vekk fra barnehagene vil uansett være mye mer effektivt.

Da kontantstøtten ble innført var det et godt poeng at det fortsatt var mangel på barnehageplasser. Den gangen ble kontantstøtte blant annet brukt til å finansiere barnepass for familier som ikke fikk offentlige tilbud. Nå har alle ettåringer lovfestet rett på barnehageplass. Dermed har nok et argument for å beholde ordningen falt.

Viktigst er likevel at Norge har mange uløste velferdsoppgaver. Da kan vi ikke fortsette å bruke milliarder av kroner på å betale foreldre for ikke å bruke barnehagen.