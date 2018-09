Ingen smal sti for KrF

Denne helga avvikler KrFU sitt landsmøte på Gardermoen. Leder Martine Tønnesen ønsker at KrF-ungdommen skal gi et klart råd til moderpartiet om å gå inn i Erna Solbergs regjering.

Tønnesen peker på at KrF har samarbeidet med den sittende regjeringen i fem år allerede. Hun ønsker imidlertid at partiet skal søke makt, få en hånd på rattet og være med på regjeringens dag-til-dag-avgjørelser. Det vil gi KrF enda større gjennomslag, mener hun.

Samtidig skriver NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand at det er en realistisk mulighet for at KrF gjør det motsatte av Tønnesens råd – og i stedet feller Solberg-regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet. I så fall vil KrF bidra til at Aps Jonas Gahr Støre kommer til makten.

KrF gikk til valg for en sentrum/Høyre-regjering. Samtidig gjorde partiet det klart at det ikke ville være aktuelt å gå inn i en regjering sammen med Frp. Så fikk vi et valgresultat der KrF ble sittende på vippen. Partiet kunne, om det ville, både blitt en del av en flertallsregjering på borgerlig side, eller sammen med Ap, Sp og SV.

Enn så lenge har partiet holdt hånden over sin foretrukne statsministerkandidat, men valgt å bli sittende på vippen. Det er en posisjon som i seg selv gir betydelig makt. KrF kan i stor grad definere hva regjeringen får gjennomslag for og ikke.

Selv om partiet oppnår mye makt, gir denne posisjonen også ubehag. KrF må ta stilling til, og avgjøre, en lang rekke saker som ikke er så viktige for partiet – noe som stjeler oppmerksomheten fra de sakene som faktisk er viktig.

Å ha for mye makt i politikken lyder som et luksusproblem, men meningsmålingene tyder på at vippeposisjonen faktisk påfører partiet slitasje. Stadig flere i KrF mener derfor det er på tide å ta klar stilling til samarbeidsspørsmålet. Bør KrF gå til høyre eller til venstre, eller skal det forbli et vippeparti? Dette spørsmålet skal partiet gi et svar før jul.

Det finnes ikke enkle svar for KrF. De mest høyrøstede krever at partiet går til høyre. Enkelte har allerede meldt seg ut i protest mot at partiet ennå ikke har søkt borgerlig regjeringsmakt. Andre mener at den ideologiske avstanden til liberalistene i Frp - og til dels også Venstre - er så stor at det er uforsvarlig å sitte i regjering med dem.

Dessuten kan det av mange velgere oppfattes som et løftebrudd dersom KrF et drøyt år etter valget går tilbake på garantien om ikke å regjere sammen med Frp.

Det finnes ingen lette utveier for KrF i samarbeidsspørsmålet. Om partiet går til høyre eller venstre vil det uansett bli bråk. Som NRKs Sand skriver, det vil bli skuffelse, raseri og utmeldinger enten man setter seg til Kongens bord med Siv Jensen, eller lar Støre plutselig erstatte Solberg.

Kanskje er det tross alt best for KrF å bli stående der det er. På vippen.