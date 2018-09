Hva er det som foregår i Amerika?

Lekkasjer fra administrasjonen til USAs skandalepresident Donald Trump har aldri vært spesielt oppløftende. Selv Trumps aller viktigste medarbeidere ser ut til å omtale ham og behandle ham som en slags impulsdrevet kjempebaby. Som en selvsentrert, mindre intelligent klump av hat som bare tenker på å hevne seg på faktiske og innbilte fiender, og å tilfredsstille basale behov.

Denne uka om Bob Woodward, en av journalistene bak de såkalte Watergate-avsløringene som endte med å felle Richard Nixon, med sin bok om Trump. På mange måter er det mer av det samme. "Han er en idiot. Han har gått av skaftet. Vi er i gærningbyen. Jeg vet ikke engang hvorfor noen av oss er her. Dette er den verste jobben jeg noensinne har hatt." Slik beskriver, ifølge Woodward, Trumps stabsjef Robert Kelly sin hverdag.

General Kelly kom raskt med en skriftlig uttalelse der han nekter for å ha sagt noe slikt. Slike erklæringer virker dessverre ikke spesielt overbevisende når de kommer fra en administrasjon ledet av en mann som ofte nekter for å ha sagt ting som finnes på video.

At Trump er en dårlig leder som ikke tas på alvor av folk som jobber for ham, har vært tydelig siden før han var president. At han åpenlyst frir til reinspikka rasister, var også klart lenge før han lanserte sitt presidentkandidatur. Det er ikke mulig å tolke hans støtte til teorier om at Barack Obama var født i Afrika som noe annet.

Likevel er det vanskelig å ikke la seg sjokkere av påstander om hvordan Trumps nå avgåtte økonomiske rådgiver Gary Cohn skal ha hindret Trump i å si opp en handelsavtale med Sør-Korea. Han skal ha stjålet brevet fra Trumps skrivebord før Trump signerte det - og Trump skal ha glemt hele saken. Eller påstanden om at Trumps forsvarsminister, general James "Mad Dog" Mattis, skal ha fått beskjed om å drepe Syrias president Bashar al-Assad "og hele gjengen". Og ignorert beskjeden.

I et anonymt leserbrev til storavisa New York Times denne uka hevder en person å være "sentral i Trump-administrasjonen", og samtidig "en del av motstandsbevegelsen mot Trump". Skribenten hevder å være konservativ, men opprørt over Trumps mangel på moralsk kompass. Og hevder videre at trenering og bevisst ignorering av Trumps mest krakilske kommandoer er så utbredt i dagens administrasjon at USA i praksis ikke har en folkevalgt president.

I brevet nevnesogså USAs 25. grunnlovstillegg. Tillegget åpner for at administrasjonen til en president som tydelig er mentalt ute av stand til å forvalte sitt verv, kan avsette vedkommende. "Men ingen ville sette igang en grunnlovskrise", skriver skribenten. Det er det tydeligvis allerede altfor sent til å unngå.