Hva er det de prøver å skjule?

Erna Solberg vil ikke at folk skal vite hva hun driver med, og hvem hun møter. Vi skal bare skal få vite det presseavdelingen hennes har bestemt at vi skal vite. Derfor vil hun endre offentlighetsloven, slik at folk ikke lenger har rett på innsyn i møteplanen hennes.

Videre vil hun vingestekke kontrollinstansen som i dag har muligheten til å vurdere om saker hun og resten av regjeringen hemmeligstempler, faktisk fortjener det. I dag kan sivilombudsmannen i klagesaker lese såkalte r-notater, interne regjeringsnotater, for å se om de faktisk tilfredsstiller kravene for hemmelighold.

Erna Solberg vil bestemme selv om det Erna Solberg driver med skal være hemmelig for folk. Og siden Solberg til og med vil holde sin egen kalender hemmelig, vet vi hvor hun legger lista.

Oppsummert Vil gjemme seg 1 Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ønsker å foreta omfattende innstramminger i folks rett til å vite hva hun driver med. Bekymringsverdig 2 Dette er en udemokratisk utvikling Solberg burde skamme seg over å bli forbundet med. Må stoppes 3 Snur ikke Solberg selv, bør resten av det politiske Norge gripe inn. Dette er store steg i svært gal retning.

Statsministeren vil nekte folk å vite hvem hun møter, og hva hun gjør. Er det nødvendig å forklare hvorfor det er viktig å vite nettopp dette? Hvorfor retten er lovfestet? Det er for å forstå hvilke valg hun tar på våre vegne. For å vite hvem som prøver å påvirke disse valgene. Dette er demokrati.

For Høyres liberale løver kan ikke en slik innskrenking av demokratiet være akseptabel. For Frp-ere som hevder å være på parti med folk flest, kan ikke dette være akseptabelt. Og for Venstre, som har kjempet for at vi også skal få vite hvem stortingspolitikere møter, kan ikke dette være akseptabelt i det hele tatt.

Det kan ikke være akseptabelt for Sp, partiet til Offentlighetslovens far Per Borten. Det kan ikke være akseptabelt for SV og Rødt, partier som har opplevd å få egne partimedlemmer overvåket. Det kan ikke være akseptabelt for anstendige KrF eller åpenhetspartiet MDG. Og det kan, alvorlig talt, ikke være akseptabelt for Arbeiderpartiet. Ap bør for lengst ha lagt av seg "noen har snakka sammen"-linja. Om ikke av andre grunner, så fordi selv den minst åpenhetsvennlige Ap-er må innse at det ikke lenger er slik at disse noen som snakker sammen per definisjon er Ap-folk.

Disse forslagene skulle aldri ha kommet. Og når de først kom, skulle de aldri ha forlatt regjeringen. De burde blitt gravlagt i de interne diskusjonene mellom partilederne. Om Erna Solberg ønsker å gjemme seg på sitt eget kontor, er for så vidt det en ærlig sak. Men det er ikke noe hun burde få hjelp fra andre partier, eller eget parti, til å skjule for velgerne.

Siden forslagene likevel er her, ute i offentligheten, er det viktig å minne om at det ikke er for sent å snu. Om Solberg ikke har anstendighet nok til å snu selv, burde alle andre – også Høyre-folk – ha anstendighet til å sørge for å snu henne.