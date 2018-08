Grenserenessanse

Det fins ikke piller mot møkkete vann, synger DumDum Boys. Det finnes heller ikke den grense som holder klimaendringene ute. Lengre vekstsesong, men også større avlingsvariasjoner og mer tørke og flom, er det landbruket - og dermed alle nordmenn - må ta høyde for.

Samtidig er det mye vi kan og bør regulere, styre og søke å holde bak nasjonale grenser. Avlingskriseåret 2018 bør få noen hver til å revidere sitt syn på globalisme i matfatet.

Det er riktig, som landbruksminister Jon G. Dale påpeker, at handel over landegrensene er et gode for landbruk og land. Det har det da også vært. Vi eksporterte tørrfisk og seilte korntønner tilbake. Vi eksporterte plank og kjøpte sukker og mel for pengene. Vi selger laks og kjøper tacoskjell - og i år kjøper vi grovfôr fra utlandet for å holde dyra i live over vinteren.

Men 2018 viser oss hvorfor handel ikke bør forveksles med frihandel.

Selvforsyningsprosenten i Norge vil trolig ende på 30-tallet i år. Det er uholdbart. Men også i normale år importerer vi store mengder av fôrråvaren til norsk matproduksjon. Importen skjer tildels av nødvendighet, men også av økonomiske årsaker: Det er billigere å bruke importvare enn egne gras- og utmarksressurser. Denne kostnadsjakten gir nok løpende resultatbedring, men den er samtidig skadelig for selvforsyningsevnen og matberedskapen.

Annonse

Fôrimport er også en vei for fremmede arter inn i landet. Mattilsynet har avdekket mugg og dyrerester i høy fra Polen. Veterinærinstituttet advarer mot afrikansk svinepest, som er påvist i Polen, kan komme innenfor landegrensene. Bakteriene Mycoplasma bovis, salmonella og paratuberkulose er tildels vanskelig å finne, og tildels vanskelig å bli kvitt. Harlekinmarihøna kan bli et problem for norsk landbruk, advarer forskere.

Jo mer norsk fôr vi henter i vår egen inn- og utmark, jo større matsikkerhet, og jo mindre importbehov og smittefare, ved fremtidige fôrkriser.

Jo mer norsk fôr, jo større matsikkerhet, og jo mindre importbehov og smittefare, ved fremtidige fôrkriser.

Dagens Næringsliv skriver på lederplass at norsk landbruk ikke bør få noen krisepakke i år, og at vi kan kjøpe mat i utlandet. Det kan vise seg å være råflott tale, som da som dronning Marie-Antoinette kommenterte at folket manglet brød: Kan de ikke bare spise kake?

I år vil prisen på mel øke både hjemme og ute, etter den dårlige europeiske kornhøsten. I 2001 varslet landbruksministeren matimport-forbud etter funn av smittsom munn- og klovsyke i Storbritannia. Bjarne Håkon Hanssen (Ap) varslet forbrukerne om at de ville bli nødt til å destruere nylig importert kjøtt i fryseren, hvis sykdommen ble påvist der maten kom fra.

Vi kan ikke stanse klimaendringene på grensen. Vi kan heller ikke frihandle oss rundt konsekvensene av dem.

Oppsummert Kontrollert handel 1 Vi kan og bør handle med mat og fôr. Men ikke mer enn vi må. Utrygt og smittefarlig 2 Fremmede sykdommer og arter truer når vi importerer oss rundt tørkesommeren. 3 Vi importerer snart to av tre kalorier vi spiser. Om importen stopper, kan vi ikke bare spise kake.