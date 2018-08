Frigjøring og Putin

Neste år er det 75 år siden det okkuperte Øst-Finnmark ble frigjort fra tyskerne. 2.122 sovjetiske soldater mistet livet i offensiven som ledet an i frigjøringen.

Norge har tidligere anerkjent innsatsen gjennom blant annet minnesmerker og markeringer, selv om Finnmarks frigjørere ble ledet av en folkemorder og despot helt frem til 1953.

Neste års jubileum planlegges i skyggen av at Øst-Ukraina er i en borgerkrigslignende tilstand, med russiske soldater og våpenmakt til stede. Kjernen i det imperiet som frigjorde det okkuperte Finnmark, er selv en inntrenger på Krim-halvøya.

Russlands grensekryssende aggresjon har fått forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til å åpne for å stille betingelser for at president Vladimir Putin skal få delta ved jubileet i Kirkenes 25. oktober 2019. Det er uheldig.

Bakke-Jensen beveger seg inn på utenriksminister Ine Eriksen Søreides (H) domene. Vel er Bakke-Jensen finnmarking, men kravet til ryddig arbeids- og ansvarsfordeling gjelder også for administrasjonen av vårt nordligste fylke.

Annonse

Det gjelder for så vidt også for ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Kirkenes, som har invitert Putin på egen hånd. Slikt ligger utenfor lokalpolitisk ledelse, i Finnmark som ellers i verden.

Kommentarfelt og avisspalter i nord viser ikke noen folkelig oppstand mot at dagens Russland skal være representert ved jubileet neste år. Det ville også være rart. For finnmarkingene er russerne naboer i øst, som de handler med og omgås i århundrelange linjer.

Menn og kvinner fra øst ga sitt liv for vår frihet. Det må anerkjennes. Like kraftig må det fordømmes at Russland i dag ikke opptrer som frigjører, men okkupant mot andre av sine naboland. Det er ingen grunn til, slik fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) anbefaler i Klassekampen, å avslutte de internasjonale handelssanksjonene mot Russland som Norge er med på, i anledning jubileet for frigjøringen.

Norsk diplomati bør få avklare i ro og fred hvem som skal representere frigjøringsstyrkene fra øst ved jubileet neste år. Der bør representantene få høre det offisielle Norge anerkjenne den hjelp vi fikk.

Samtidig bør de øverste russiske representantene få høre i klartekst fra den norske regjeringen at de må la sine nabostater være i fred, og at også dagens verdensorden åpner for frigjøring av okkuperte områder når det blir krevet.

Det har Vladimir Putin gjort seg fortjent til.

Oppsummert To parter 1 Når frigjøringen av Øst-Finnmark skal markeres neste år, må frigjørerne fra øst være representert. Prematurt om Putin 2 Verken ordførere eller statsråder bør skrive offentlig gjesteliste ved internasjonale besøk. Det tilligger diplomatiet. To tanker 3 Russiske representanter bør æres for fortiden, og refses for sin samtidige aggresjon i Ukraina.