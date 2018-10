Flomskader må forebygges

De dramatiske bildene fra helgas storflom i Skjåk, Vågå og Luster er en ny påminnelse om at dette landet er utsatt for ekstreme værhendelser. Kombinasjonen av mildt vær, snøsmelting og store nedbørsmengder førte til at breddene raskt rant over, at boligområder ble satt under vann og folk måtte evakueres.

I forrige uke kom den siste rapporten fra FNs klimapanel. Den etterlater ingen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte, og at de vil ha sterk påvirkning på menneskers livsvilkår, både i Norge og i verden for øvrig.

Vi kan vente oss sterkere og hyppigere ekstremhendelser i framtida. I et land som av topografiske årsaker er sårbart for større nedbørsmengder, er det helt nødvendig å intensivere arbeidet med både ras- og flomsikring.

Samme dag som klimarapporten ble presentert, la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Regjeringen skrøt da av at den økte bevilgningene til forebygging av ras- og flomskader. Denne ekstrasatsingen er imidlertid en sannhet med modifikasjoner, da økningen i realiteten består av 45 millioner kroner til sikring i Longyearbyen, samt åtte millioner kroner i økt satsing på «urbanhydrologi».

Annonse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har om lag 250 millioner kroner til rådighet for å forebygge ras- og flomskader. I fjor listet NVE opp nødvendige tiltak med et kostnadsoverslag på 2,5 milliarder kroner. Det sier seg selv at regjeringens «satsing» er helt utilstrekkelig.

Ikke alle gode tiltak får plass i ett statsbudsjett, men å «spare» på ras- og flomsikring kan raskt vise seg å koste lagt mer enn det smaker. Å forebygge skader lønner seg, framfor å utbedre dem etter at naturkatastrofen er et faktum.

Da SV-politiker Lars Haltbrekken etterlyste en sterkere satsing på å ruste landet mot klimaendringene, svarte statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp) på kritikken ved å vise til at regjeringen har satt av mer midler til ras- og flomsikring enn da SV selv satt i regjering.

Det er en altfor passiv tilnærming å snakke om snøen som falt for fem vintre siden.

I det hele tatt framstår regjeringen som nølende når det kommer til klimatilpassing. Da Sps Per Olaf Lundteigen nylig utfordret landbruksminister Bård Hoksrud om den lave selvforsyningsgraden etter sommerens tørkekrise, gikk Hoksrud til motangrep og anklaget Lundteigen for å være spekulativ. Årets sommer var jo et særtilfelle, påpekte Hoksrud.

Det virker nesten som om Hoksrud rent hadde glemt regjeringens egen trontale, der det vitterlig heter at et mer ekstremt vær er blitt mer vanlig.