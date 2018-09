Et vern mot rentesmellen

For første gang på sju år har Norges Bank vedtatt å øke styringsrenta. Alene betyr en renteoppsving på 0,25 prosent sannsynligvis ikke krise for noen, og sentralbanken har nedjustert forventningene om renteoppgang de kommende årene. Men økt rente får konsekvenser.

Så også for landbruket. Investeringspresset i norsk landbruk har økt betraktelig de siste årene, under både blå og rødgrønne regjeringer. Siden årtusenskiftet har norsk landbruks samlede gjeld nesten tredoblet seg. Og presset er langt fra over. Fortsatt er det bruk som ikke har lagt om drifta til å møte nye dyrevelferdskrav både for sau, storfe og kylling. Stadig kommer det nye og bedre maskiner. Og ambisjonene for "klimalandbruket" øker stadig.

Vi skal ikke klage på det. Teknologi gjør drifta mer effektiv, dyrevelferd er viktig, og arbeidet for å sikre et bærekraftig landbruk i klimaendringenes tid kan være et spørsmål om liv og død. Men det koster penger. Penger som gjerne hentes inn i låns form.

Og når renta stiger, øker kostnaden.

Forhåpenligvis er ikke all landbruksgjelda tatt opp med flytende rente. Tilbudet på fastrente har også vært relativt gunstig de siste årene. Det gir en buffer for den som allerede har belånt både våningshus og fjøs til over taket. Dessverre tyder gjeldsutviklingen på at det er mange slike bønder der ute.

Men pengebehovet blir ikke mindre i framtida. Tvert imot peker de fleste piler i retning av et landbruk som blir enda mer forgjeldet. Overproduksjon kan bety omlegging. Klimaendringer krever ikke minst nye løsninger. Landbruket skal stå i bresjen i det grønne skiftet, men den regninga kan ikke sendes til enkeltbonden alene.

Derfor er det viktig at landbruks- og matminister Bård Hoksrud tidlig sender et tydelig signal til norske bønder om at de ikke står alene i årene som kommer. Virkemidlene i jordbruksoppgjøret må vris ytterligere inn mot å sikre investeringsmidler, beskytte enkeltbønder fra utilbørlig gjeldsutvikling og verne om optimismen i landbruket. Rentestigning vil være en utfordring for investeringstakten, men trenger ikke bli en uoverkommelig utfordring.

Selvsagt har den enkelte bonde også et ansvar for å forvalte sin økonomi vettugt. I samråd med banken finner da også de fleste bønder gjerne fram til en fornuftig løsning.

Men landbrukets klimaløft vil bare bli viktigere og dyrere i årene som kommer. Det er en investering for hele samfunnet. Derfor er det all grunn til å forvente at samfunnet i fellesskap sikrer at klimakampen ikke blir et konkursprosjekt.