Erstatning skal være full

350 beitedyr er påvist eller sannsynliggjort tatt av ulv i Nord-Østerdalen hittil i år. Erfaringsmessig er det reelle tapstallet det doble. Dermed er tapene på nivå med 2016-tapene i samme område.

Tapene i Nord-Østerdalen, både i 2016 og 2018, er større enn fjorårets tap på drøyt 300 dyr på Hadeland i Akershus og Oppland. Hadelandsbøndene fikk ekstraordinær erstatning på 13 millioner kroner, det meste til å dekke tapt utmarksbeite og ekstraordinært tilsyn, kjøring og gjerding.

Disse merkostnadene er til stede også i Nord-Østerdalen, og må erstattes også der.

Klima- og miljødepartementet avslo å kompensere ekstra for skadene i Nord-Østerdalen i 2016. Departementet understreket at Hadeland var et ekstraordinært tilfelle, i motsetning til angrepene i Nord-Østerdalen. Vurderingen bygger på at det var flere beitebrukere og flere beitedyr på Hadeland i 2017 enn det var i Nord-Østerdalen, og at skadene pågikk over lengre tid.

Disse argumentene er på siden av kjernen i erstatningsordningen ved rovdyrtap. Erstatning ytes til enkeltbrukere etter konkrete tap, ikke ut fra prosentbetraktninger over tid. Og tapene er ikke mindre ekstraordinære i Nord-Østerdalen, heller tvert imot.

Beitenæringen i Nord-Østerdal har brukt 9227 arbeidstimer på ekstraordinært tilsyn hittil i år, nær like mye som ekstraarbeidet på Hadeland i fjor. Dette påfører beitenæringen i Nord-Østerdalen ekstrakostnader på 1,7 millioner kroner. Dette tapet er reelt for næringen. Stortinget har vedtatt at rovdyrskader skal erstattes fullt ut.

Statens knappe erstatningspraksis ved sannsynlig tap ble underkjent av retten i 2013, i den såkalte Krokann-saken. Det burde være unødvendig å anvende domstolene for å få erstattet dokumentert følgeskade i Østerdalen.

Erstatningen blir ikke mindre nødvendig av at tap er generert av rovdyr som ikke skal være der i det hele tatt. Nord-Østerdalen er beiteprioritert område. I slike skal det, ifølge Stortingets rovviltforlik, ikke være rovdyr med skadepotensiale i beitesesongen.

Likevel skriver Klima- og miljødepartementet, i et brev til Oppdal kommune, at det må påregnes tap til rovdyr i beiteprioriterte kommuner. Det er en uholdbar holdning. Dyreholdere, næringer og distrikter skal ikke behøve å påregne tap til rovdyr som Stortinget sier skal fjernes fra området. I disse tilfellene burde de kunne påregne at rovdyrene fjernes.

Det vil også redusere de reelle tapene til rovdyr, og dermed også statens erstatningsutbetalinger.

Oppsummert Omfattende 1 Rovdyrskadene i Nord-Østerdal er like store som i 2016, og større enn på Hadeland i fjor. Må behandles likt 2 Ekstrautbetalingene til Hadeland kan ikke være et engangstilfelle. Østerdølenes tap må dekkes. Feil adressat 3 Forvaltningen oppfyller ikke Stortingets mål om null skadedyr i prioritert beiteområde. Det skal ikke gå ut over beitenæringene.