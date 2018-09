En ordfører er ingen nikkedukke

Ett år før valgdagen kaster Høyre-leder Erna Solberg seg inn i kampen om storbyene, melder NTB. "For partiet handler det om å få gjennomført regjeringens politikk. Vi har mange saker der vi er avhengig av å ha kommunene med", sier Solberg til nyhetsbyrået.

Hun sier også at hun tror regionreformen "kommer til å bli en mye mindre sak i lokalvalgkampen enn det kan se ut akkurat nå". Selv om hun innser at valgkampen i Nord-Norge kan bli tøff for partiet som står i bresjen for å fjerne Finnmark fra kartet.

Lokalvalg handler om lokalpolitikk. Derfor er det klokt å gjøre som Solberg og åpne for koalisjoner i alle retninger de er mulige. For eksempel svarer hun bekreftende, om litt unnvikende, på NTBs spørsmål om mulige samarbeid med Senterpartiet i for eksempel Trondheim og Tromsø. Og rett skal være rett: I Trondheim har det sittende Ap-regimet begått grove overtramp i matjord-saker. Da er det ikke rart om Sp skulle la seg friste hvis Høyre legger de rette løftene på bordet. Lignende lokale hensyn kan dukke opp overalt.

Men det er viktig å merke seg at Solberg selv prøver å gjøre lokalvalget til en avstemning over regjeringens politikk. For Solberg gjelder det altså å sikre flertall i kommuner for å sikre at regjeringens politikk blir gjennomført.

Dét er viktig å ha i mente gjennom hele valgkampen. Hvis den lokale Høyre-ordførerkandidatens oppdrag er å være ukritisk mottakssentral for regjeringsdirektiver, burde det få velgere både i by og bygd til å tenke seg om to ganger.

Flere av Høyres bygdeordførere har klart å gi Solberg litt motbør i noen saker. Spesielt gjelder det rovdyrsaken, hvor også Høyre-ordførere slutter opp om rovdyroppropet.

Kanskje er det noe av årsaken til at Solberg velger seg nettopp storbyene å satse på. Siden Høyre-folk i disse byene oftere hentes opp til det nasjonale Høyre-apparatet, er det kanskje lettere for Solberg å kreve deres lojalitet.

Høyres politikk de siste fem årene har ikke vært god for Distrikts-Norge. Den har svekket politinærværet, sentralisert kompetansearbeidsplasser, tvunget folk ut i gatene i protest mot dårligere lokale helsetilbud og brukt tid og ressurser på et nytt kommune- og regionkart som vanskelig kan karakteriseres som noe annet enn venstrehåndsarbeid.

Det virker merkelig at Erna Solberg har lyst til å gjøre kommunevalget til en folkeavstemning over Høyres dårlige distriktspolitikk. Og at hun har lyst til å binde hele landets Høyre-ordførerkandidater til masta. Men ærlig er det. Det skal hun ha.