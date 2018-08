Det perfekte smil

Ikke alle vokser opp med en tannrekke som en filmstjerne. Noen av oss har utviklet så feil tannstilling at det er behov for å regulere den på plass. Staten refunderer 600 millioner kroner årlig for kjeveortopedi.

Regjeringen vil kutte 100 millioner gjennom å stryke refusjonen for den såkalte gruppe C, den gruppen som har klart behov for regulering, men ikke et svært stort (gruppe A) eller stort behov (gruppe B).

Kuttet vil gjelde inntil 10.000 pasienter som for eksempel har et overbitt mellom seks og ni millimeter. Kjendislege Jørgen Skavlan mener forslaget er klokt.

– Samfunnet skal betale alt for dem som av medisinske grunner trenger det, ikke noen andre, sier Skavlan i en kommentar til NRK.

Langt flere norske barn og unge får tannregulering enn barn i våre skandinaviske naboland. Ifølge Helsedirektoratet skyldes dette det norske finansieringssystemet.

Norge har høyere standarder enn naboland på en rekke områder. Det er ikke i seg selv et problem. Det bør imidlertid være et helsefaglig spørsmål hvor grensen skal trekkes mot det rent kosmetiske. For hvor perfekte skal vi egentlig bli?

De fleste av oss kommer med skjevheter eller ujevnhet. Er det en medfødt heftelse? Det fødes også barn med skjev nese og store ører, uten at de sendes til plastikkirurg med statlig støtte.

Lederen av Frps helse- og omsorgsfraksjon på Stortinget, Bård Hoksrud, sier nei til å kutte i støtten til tannregulering. Han påpeker at feil ved tennene kan føre til mobbing og psykiske utfordringer.

Frp pleier ellers å være på mobbeofferets side, og ynder å påpeke at det er mobberen som må vike og ikke offeret. Men dersom noen mobbes for at de har mellomrom mellom tennene, er det altså offeret som må endre seg, ifølge Hoksrud.

Dette er dypt problematisk, og det åpner for en rekke problemstillinger der svaret åpenbart ikke kan være å regulere barn og unges utseende til en homogen masse. Jenter mobbes for små bryster, og brystforstørrende operasjoner er allerede svært vanlige blant unge jenter. I østen står ungdommen i kø for å få gjort sine asiatiske øyelokk mer europeiske.

Jørgen Skavlan mener samfunnets krav til vellykkethet ikke skal stimuleres av det offentlige. Det er lett å si seg enig. Har man derimot et klart helsemessig behov for tannregulering, bør egenandelen være lav eller ikke-eksisterende. Pengene regjeringen eventuelt sparer på å kutte i refusjonen til de mer kosmetiske tannreguleringene, bør settes inn her.

Staten bruker ikke for mye penger på tannhelse i Norge.

Oppsummert Store penger 1 Samfunnet bruker 0,6 millarder årlig på tannreguleringer. Det er ikke et problem i seg selv. Minst behov 2 Staten støtter også rent kosmetisk justering av unges utseende. Det sender et problematisk budskap. Beholdes 3 Tennene er en del av kroppen. Pengene som spares inn på strengere reguleringstilskudd bør beholdes i tannpleien.