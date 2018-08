Det er ingen skam å snu

Da kommunalminister Monica Mæland (H) på mandag inviterte til møte om tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, nektet finnmarkingene å møte opp.

Det har finnmarkingene også nektet i gjøre i fellesnemnda som er det eneste organet som kan fatte det endelige sammenslåingsvedtaket. Som en følge har også politikere fra Troms boikottet organet, og prosessen har gått i stå.

Dermed gjorde Mæland et grep som gjør en lang prosess lengre, men som fortsatt må oppfattes som å skjære gjennom. Hun la prosessen på is.

Det springende punktet er nettopp at det er vedtatt at selve tvangen ikke skal skje fra regjeringshold, men at den avhenger av et vedtatt fattet i denne fellesnemnda. Willy Ørnebakk (Ap), fylkesrådsleder i Troms, ber Mæland overta tvangsansvaret. Ørnebakk, og flertallet i fylkestinget i Troms, vil ha sammenslåingen. Mæland sier nei. Hun forholder seg til kravet om at politikerne lokalt skal fatte det endelige vedtaket.

"Jeg mener det er veldig gode grunner til denne ansvarsfordelingen mellom hva departementet skal gjøre, og hva fylkene skal gjøre. Et minimum må jo være at de fylkene som skal samarbeide, kan greie å bli enige om noe grunnleggende", sier Mæland til ABC Nyheter.

Annonse

Det er en korrekt vurdering fra statsråden. Men det er like fullt høyst kritikkverdig at hun legger hele regionreformens skjebne i hendene på Finnmark.

Mælands posisjon er ikke enkel. Det må være frustrerende å arve en reform der forgjengeren Jan Tore Sanner tilsynelatende gjorde det meste feil før han gikk videre til Skole-Norge og overlot ilandføringen av regionreformen til Mæland.

Oppsummert Nødbrems 1 Det er bra at kommunalminister Monica Mæland (H) ikke hører på Troms-fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) når han ber henne tvangssammenslå Finnmark og Troms. Klønete 2 Regionreformen har vært dårlig håndtert, også for andre fylker. Men for Finnmark har prosessen virkelig vært bånn i bøtta. Omkamp 3 Nå sender Mæland saken til Stortinget. Forhåpentlig klarer Stortinget å gjøre om på sitt opprinnelige dårlige vedtak.

Hovedproblemet med reformen har vært nettopp prosessen. Det er ikke grunnlag for å si tvert nei til alle endringer i Region-Norge. Men det er svært vanskelig å vurdere verdien av den nye strukturen så lenge vi ikke vet noe om hvilke oppgaver som følger med den. Å tegne kart først og finne funksjon etterpå, er rett og slett politisk håndverk under pari.

Derfor burde Stortinget strengt tatt gå i seg selv og se på hele reformen.

Det er dog mulig det arbeidet er kommet for langt. Fylkesordførere over hele landet gir i alle fall uttrykk for det. Men det er uansett ingen grunn til å tvinge Finnmark til sammenslåing. Finnmark er unikt på mange måter. Norges største fylke i utstrekning er det minste i folketall, sitter på viktige naturressurser, er hovedsete for en viktig norsk minoritetsbefolkning, og har Norges eneste landgrense til en atomvåpenstormakt.

Konklusjonen må derfor bli både at regionreformen er verdt en ny vurdering i sin helhet, og at Finnmark fortjener en særegen vurdering selv hvis reformen for øvrig blir stående.