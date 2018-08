Deling kan svekke landbruket

Hjartdal-saken er blitt mye omtalt og har skapt stort engasjement. Søsknene Solvor Mowinckel Småkasin og Ole Einar Småkasin arvet landbrukseiendommen i 1987, da foreldrene omkom i en flystyrt. Søsknene bodde på gården sammen med farmoren til de ble ungdommer. Gården var bebodd til 2017, da farmoren gikk bort.

Nå ønsker Solvor Mowinckel Småkasin å flytte tilbake til gården sammen med ektemann og to små barn. Hun vil samtidig dele eiendommen mellom henne og broren. Hun ville overta selve gården med bygninger, mens broren skulle overta fjelleiendommen og bruke den som fritidseiendom.

Etter at Hjartdal kommune etter andre gangs behandling ga søskenparet tillatelse til å dele eiendommen, grep Fylkesmannen i Telemark inn og omgjorde vedtaket. Fylkesmannen mente delingen ikke var i tråd med hensynene jordloven er satt til å ivareta. Fradeling vil føre til en reduksjon i ressursgrunnlaget på gården, og vil føre til opprettelse av en enhet som er lite rasjonell, framhold Fylkesmannen.

Etter at avgjørelsen ble påklagd, stadfestet også Landbruksdirektoratet Fylkesmannens omgjørelsesvedtak. Direktoratet viste til at det er sentralt å holde ressursene samlet på hovedeiendommen for å styrke inntektsgrunnlaget, og dermed også bosetting i fremtiden.

Søskenparet ga imidlertid ikke opp, og klagde vedtakene videre til siste instans, Landbruks- og matdepartementet. Departementet snudde opp ned på vedtaket, og ga søsknene grønt lys til å dele eiendommen mellom seg. Departementet legger vekt på det lokale selvstyret, og mener de negative konsekvensene ved delingen ikke kan tillegges så stor vekt i denne saken at kommunens vedtak bør omgjøres.

Denne saken er et godt eksempel på at individuelle ønsker og behov kan komme i konflikt med overordnede prinsipper i eiendomslovgivningen i landbruket.

Det er lett å forstå søsknenes ønske om å dele eiendommen mellom seg. De er begge sterkt knyttet til stedet etter det tragiske tapet av foreldrene i barndommen. Alternativet til deling hadde, ifølge Solvor Mowinckel Småkasin, vært at eiendommen hadde blitt brukt som fritidseiendom.

Dette er også bakgrunnen for at Hjartdal kommune godkjente deling, til tross for at det bryter med prinsippene i jordloven. For kommunen er det selvsagt sterkt ønskelig å oppnå bosetting på gården.

Likevel, å gi slipp på styrende prinsipper av lokale eller individuelle hensyn kan representere en fare for de formålene som lovverket er satt til å ivareta. Delingsforbudets formål er hegne om landbrukseiendommenes ressursgrunnlag. Å fravike disse i enkeltsaker kan skape en uheldig presedens.