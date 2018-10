Billigbonanza i butikkene

Kiwi, Rema 1000 og Coops lavprisvariant Coop Extra går fram. Storbutikkjedene Meny og Coop Mega, som satser på større utvalg og angivelig mer kvalitet, går tilbake. Det er fasit fra Nielsen Norges årlige markedsundersøkelse, som blant kartlegger markedsandelene til de ulike dagligvarebutikkene.

Nå skal det sies at bevegelsene ikke er gigantiske. Ingen av dem er på mer enn 0,5 prosent i markedsandel. Det skal også sies at kjedenes talspersoner har gode forklaringer når Nettavisen spør: Coop totalt går tilbake fordi fjoråret var meget godt. Kiwi og Rema 1000 hadde derimot dårlige år å sammenligne seg med med fiaskoer som Remas "bestevenn"-stunt og "Æ"-app som talende eksempel.

Tendensen er likevel den samme over flere år. Halvparten av nordmenn, tidvis flere, svarer rutinemessig at de er villige til å betale mer for maten, ikke minst hvis det er nødvendig for å sikre norsk landbruk. Men i praksis viser butikktallene, år etter år, at de nordmennene som faktisk endrer handlevaner, beveger seg i billigmatens retning.

Målt i andel av total inntekt eller total husholdningsutgift bruker nordmenn lite penger på mat. Norge har Europas nest dyreste mat, ifølge statistikkbyrået Eurostats sammenstilling av nasjonale statistikker, men vi har også en av Europas høyeste snittinntekter. Summa summarum viser statistikken at nordmenn fra år til år bruker rundt 11-14 prosent av inntekten på mat. Det er omtrent samme andel som i EU-land som Frankrike, Spania og Tyskland, men mindre enn Storbritannia og USA.

Det er selvsagt ikke slik at nordmenn putter pengene de ikke bruker på mat, i madrassen. De pengene går i hovedsak til annet forbruk og ikke minst til boliglån. Men det er mulig å se for seg en endring i norsk forbruksmønster der mat får en større del av kaka. At mange norske respondenter også sier de er villige til å betale mer for maten, gir fortsatt noe grunn til optimisme.

Optimistene kan også notere seg at de såkalte billigkjedene faktisk satser på å utvikle norske kvalitetsmatsprodukter. Rema 1000s satsing på produkter som Stangekylling og Lofotlam kan ikke feies under teppet når kjedens fortsatte framgang skal forklares. Norsk mat er et konkurransefortrinn som ikke kan overses eller skyves til side, heller ikke i lavpris-segmentet. Eller på McDonald's, for den saks skyld.

Denne markedsverdien er det i første rekke den norske bonden som skaper, og den norske forbrukeren som etterspør. Derfor er det ikke urimelig at pengene som går fra forbrukeren, når bonden. Da finnes det grenser for hvor billig maten kan få lov til å bli.