Bilavgiftene kraftig redusert

I toppåret 2007 tok staten inn 72,5 milliarder kroner i ulike avgifter på kjøp og bruk av bil. Neste år regner regjeringen med å ta inn i underkant av 47 milliarder kroner. Norske bilister har dermed fått redusert avgiftene med mer enn en tredel på drøye ti år, melder Aftenposten.

Årsaken til at bilavgiftene er så vidt kraftig redusert, er at stadig flere kjøper lav- eller nullutslippsbiler. Det er resultat av en villet politikk. Avgiftene er satt kraftig ned for biler med små eller ingen klimagassutslipp i bruk. Mens nybilavgiften for en elbil er null, er avgiften over 150.000 for de mest drivstofftørste SUV-ene.

Målet med avgiftspolitikken er å få renere biler på veiene, og således redusere klimagassutslippene fra personbiltrafikken. Politikken har virket – utslippene fra nye personbiler har sunket fra drøyt 180 gram CO2 per kilometer i 2001, til 80 gram per kilometer i 2017.

Det er grunn til å glede seg over at utslippene fra personbilparken i Norge går ned. Veitrafikken står for 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp, hvorav personbiler utgjør den største andelen med 54 prosent. Det er helt nødvendig å redusere klimagassutslippene, FNs klimapanel påpeker at det kreves drastiske tiltak for å nå 1,5 gradersmålet.

Kostnadene – eller rettere sagt de reduserte kostnadene – for denne politikken er imidlertid skjevt fordelt. Elbilene, som er helt fritatt nybilavgift, selges i stor grad i og rundt de store byene. Hvis en ser på andelene elbiler av den totale bilparken, er den betydelig større i Akershus, Oslo og Hordaland (over 8 prosent). I distriktsfylkene Hedmark, Oppland, Troms og Sogn og Fjordane er andelen under 2 prosent. I Finnmark er det 0,5 prosent elbiler.

Grovt sagt kan en konkludere med at bilistene i sentrale områder har fått milliarder av kroner i avgiftsletter. Dette er strøk av landet hvor også kollektivtilbudet er best.

Avgiftspolitikken har ført til at bilparken har blitt renere, og at hver enkelt personbil forurenser mindre. Men en kunne også oppnådd utslippskutt ved å sørge for at færre kjører bil i de sentrale områdene der kollektivtilbudet er godt – for eksempel gjennom veiprising.

I stedet har politikerne bestemt at staten skal subsidiere elbiler. Er det den mest fornuftige bruken av fellesskapets midler?

I prinsippet har bilister i distriktene samme muligheter til å oppnå avgiftsletter som bilister i og rundt de store byene. I praksis er det imidlertid ikke helt slik. Lademulighetene er fortsatt ikke gode nok utover i landet.