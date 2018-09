Ambisjonene burde vært større

Har det egentlig noe å si for vanlige folk om det er staten eller fylket som har ansvaret for å bygge ut bredbåndslinjer, verne matjord, integrere innvandrere, kjøpe inn flyruter og utvikle fiskehavner?

Det er blant spørsmålene regionreformen setter seg fore å svare på. Mandag tok nemlig Erna Solberg endelig steget hun burde tatt i starten på arbeidet med regionreformen: Hun kom med en liste over oppgavene regjeringen ønsker å flytte fra statlig til regionalt nivå.

Primært er det altså oppgaver innen samferdsel, offentlig næringslivsutvikling og noe kultur- og naturvern og integrering som skal desentraliseres. Noe folkehelseansvar flyttes også, samt ansvaret for å fordele en del landbruksmidler som i dag administreres av fylkesmannen. I tillegg skal Troms og Finnmark få større ansvar for utforming og gjennomføring av Norges nordområdepolitikk, og Vadsø skal få et eget sekretariat for Nordområdeforum.

Videre har Venstre, KrF, Høyre og Frp blitt enige om å utrede et større fylkeskommunalt ansvar for kultur og forskning, og vurdere å flytte Bufetat og ansvaret for barneverntjenester. Men dette er ikke endelig vedtatt.

Annonse

Løpet er kjørt 1 KrF, Høyre, Venstre og Frp er blitt enige om å flytte en rekke oppgaver fra statlig nivå til fylkeskommunalt nivå. KrF-halleluja 2 "Det største distriktsløftet i nyere tid", kaller KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad det. Jobben er ikke gjort 3 Et slags løft er det faktisk. Men den nye oppgavelista forklarer verken hvorfor fylkene må bli større, eller hvorfor velgerne skal juble.

De er også enige om å følge opp arbeidet med å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og å prioritere endringer som blant annet "bidrar til effektivisering av statlig forvaltning". Sistnevnte kan både bety raskere saksbehandling, færre offentlige ansatte og mindre pengebruk. "Effektivisering" høres bra ut, men effektivisering fra et budsjettstandpunkt er ikke alltid det samme som mer effektive tjenester for brukeren.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som må få mye av æren for å ha vært fødselshjelper og garantist for reformen som fjerner Finnmark fra kartet og oppretter den merkelige hybriden "Viken" rundt Oslo, beskriver reformen slik i NTB: "Vi flytter makt fra sentralt hold til folkevalgte regioner, til politikere som kan kastes ved neste valg om de ikke gjør jobben sin."

Han hopper elegant over at makta sentralt også i prinsippet skal innehas og utøves av politikere som kan kastes ved neste valg.

Ropstad har like fullt et poeng. Flere av oppgavene som flyttes, flyttes fra direktorater og andre organer som i sin tid ble opprettet nettopp av politikere som av ulike årsaker ønsket å fjerne ansvarsområder fra den daglige politiske dagsorden. Å flytte dem til et politisk nivå kan være en positiv utvikling. Det samme kan å flytte dem ut til regionnivå.

Det er bare at oppgavene som flyttes, stort sett kan løses fint av fylker på dagens størrelse. Og at de fleste av oppgavene velgere faktisk høylydt krever mer innflytelse over, som for eksempel sykehusstruktur og polititjenester, fortsatt er plassert i organer som ikke stilles politisk til ansvar. Så her må det komme flere og tyngre oppgaver på bordet.