De to kjendisene ble et par etter at begge deltok i kjendis-versjonen av det populære fjernsynsprogrammet «Farmen», som ble vist i 2017.

Nylig gjestet de to landbruksmessa Dyrsku'n i Seljord i Telemark. Det har gitt mersmak, etter et Facebook-innlegg publisert onsdag å dømme:

«Trenger du avløser? Da Petter og jeg var på Dyrsku’n, kjente vi skikkelig på savnet etter Farmen! Har du en gård med dyr, hadde vi blitt superglade om vi kan komme å hjelpe deg i noen dager», skriver Kirsebom på Facebook-siden sin.

Hun oppfordrer interesserte gårdbrukere til å sende melding. Mange av de i skrivende stund 133 kommentarene under Facebook-innlegget er nettopp fra bønder som kunne tenke seg besøk fra kjendis-paret.