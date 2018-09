Vedum: – Du kan få en elbil, men ikke ei el-ku

Han møtte blant andre mat- og landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) til debatt i Seljord fredag.

Under debatten ble den nyutnevnte statsråden presset på et tidligere utsagn om at han ikke tror klimaendringene er menneskeskapte. Debatten hadde dette som tema – i lys av tørken som rammet det norske landbruket i sommer.

– Hvis du har som grunnsyn at du ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, så skjønner du ikke alvoret i det som skjer, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre under debatten.

– Mennesket er med på å påvirke klimaet, sa Hoksrud, som påpekte at han mener årsakene til klimaendringene er sammensatte.

Annonse

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum trakk fram norsk landbruk som blant dem med lavest utslipp.

– Det vil alltid være utslipp fra landbruket. Du kan få en elbil, men ikke ei el-ku, sa han.

Statsminister Erna Solberg (H) trakk under debatten fram at det er helt klart at Norge skal satse på landbruk.

– Jeg tror ikke vi kommer i en situasjon der nordmenn ikke spiser biff, og da er det bedre at vi lager den selv, sa hun.

Statsministeren avsluttet seansen med å sparke den såkalte bærekraftsballen ut fra scenen. Ballen symboliserer FNs bærekraftmål.