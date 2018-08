Trur krisepakke for bønder kan bli klar torsdag

Bondeorganisasjonane er i forhandlingar med staten om ein krisepakke for tørkeramma bønder. Onsdag kveld kjem det signal om at det går mot ei snarleg løysing.

– Møta med staten har gått bra. Vi nærmar oss ei avklaring. Eg trur vi kan ha ei løysing klar ut på dagen i morgon, seier leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, til Nationen onsdag kveld.

– Treng pengar raskt

Furuberg seier møtet med staten blei avslutta rundt klokka 19 onsdag. Ho understrekar at det er viktig for bøndene at det kjem ein krisepakke raskt.

– Det er så viktig for bonden at pengane kjem så raskt som mogleg. Det er nå bøndene treng å kjøpe fôr, seier ho.

Furuberg seier til Nationen at ho ikkje vil kommentere om partane er einige om ein totalsum for krisepakken.

– Det vil eg ikkje kommentere. Ingenting er klart før alt er klart, seier ho.

Ho vil heller ikkje seie noko om korleis ein krisepakke vil bli innretta.

– Det er ikkje rett å seie noko før vi legg fram alt saman, seier Furuberg.

– Ønsker hurtig avklaring

Lars Petter Bartnes, som er leiar i Norges Bondelag og leiar i Jordbrukets forhandlingsutval, melder om framdrift i forhandlingane med staten.

– Det har vore møteaktivitet mellom partane i løpet av dagen og det er framdrift i samtalane. Jordbruket har vore tydelege på at vi ønsker ei hurtig avklaring på spørsmåla om ein krisepakke utover eksisterande avlingsskadeordning. Det ser ut til å vere mogleg å få til ei avklaring ganske raskt, seier Bartnes til Nationen.

– Kan krisepakken bli klar i morgon?

– Det er det ikkje mogleg å seie noko om per nå, men det ser ut til å vere mogleg å få til ei løysing før helga viss det held fram med bra framdrift i forhandlingane, seier Bartnes.

Bartnes seier partane har avslutta forhandlingane for kvelden og at det blir nye møte i morgon.

– Vi har diskutert både samla totalbeløp og prinsippa for utforming av ei krisepakke. Det er viktig å treffe dei gruppene som er hardast ramma og bidra til ei løysing med relativt rask utbetaling, seier Bartnes til Nationen.

Staten: - God framgang

Statens forhandlingsleiar Leif Forsell kommenterer situasjonen slik i ei tekstmelding til Nationen:

«Partene har hatt konstruktive samtaler, og det har vært god framgang i forhandlingene i løpet av dagen og kvelden. Partene møtes igjen i morgen formiddag», skriv Forsell.

Følg forhandlingane om ei krisepakke på Nationen.no utover dagen i morgon.