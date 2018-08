Troms: "Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!"

Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!

"På vegne av 20 av 24 kommuner i Troms, oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Troms står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt! Troms har opplevd stort rovvilttrykk og store skader år etter år. Det er sterkt påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis.

Gjennom vinteren, våren og sommeren har trykket på beitenæringa vært enormt i store deler av Troms. Gaupe og jerv har forvoldt store skader på reinflokkene i løpet av vinteren, og på våren har ørna drept mange reinkalver i tillegg til annen rein. Bjørn har i løpet av sommeren fått herje på indre strøk og svært mange sauer har blitt drept. Til tross for at det hele tiden har vært gitt fellingstillatelse mangler Staten et effektivt virkemiddelapparat for å ta ut skadedyrene.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovdyrforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

Til tross for ferske kadaver har vi i Troms opplevd avslag på søknader om felling på gaupe og ørn. Dette er i strid med målsettingen for rovviltpolitikken som er vedtatt i Stortinget.

Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skader på sau og rein. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives. Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak.

Det er også viktig å presisere at det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best.

