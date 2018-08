Hos Fatlands slakteri i Oslo har pågangen fra storfebønder vært stor i tørkeperioden. Mange produsenter fra Østlandet har sendt langt flere dyr til slakt enn normalt på grunn av mangel på fôr.

– Vi har hatt 200 prosent flere dyr til slakt enn vanligvis i juli. En normal uke på sommeren ved Oslo-avdelingen slaktes 100 dyr, nå har det vært 300, forteller konsernsjef Terje Wester.

På Jærens slakteri har det vært 59 prosent mer slakt enn normalt og på Ølen 46 prosent i juli.

– Nå i august er det fortsatt pågang, et tidspunkt vi normalt ikke slakter storfe, men ikke lik stor økning som i juli, sier Wester.

Billigere biff og kjøttdeig

I tillegg til å slakte, skjærer Fatland slaktede dyr for andre. I år har de skjært mer for Nortura enn vanligvis for å avhjelpe situasjonen.

– Normalt sett er det underdekning på norsk storfekjøtt, så da importerer vi fra Tyskland. Nå er det i stedet så mye kjøtt at det sendes på fryselager. Situasjonen fører også til at det er det rikelig med norsk kjøtt i butikkene. Men vi vet ikke når dette snur, vi må jo betale for dette på et senere tidspunkt, sier Wester.

For forbrukerne har det resultert i kampanjer på biffkjøtt og kjøttdeig i butikkene, ifølge konsernsjefen.

Han påpeker samtidig at satsene på omsetningsavgiften har økt med 50 øre den siste tiden, og ligger nå på 1,20 kroner per kilo. Fra 3. september øker den til 1,70 kroner per kilo slakt. Noe som blir en ekstra belastning på tørkerammede bønder som må slakte nå.

Det er ikke bare når det gjelder storfe at Fatland merker årets tørkesommer. Normalt sett starter lammesesongen i uke 34, mens de nå har mottatt betydelig dyr til slakt to uker tidligere.

– I uke 32 var det fem ganger så mye som i fjor. Det gir et signal om at også sauebønder reduserer flokken, sier Wester.

Situasjonen roer seg

I uke 28 til og med uke 32, i juli og begynnelsen av august, slaktet Nortura omkring 22.000 dyr, 4000 flere enn på samme tidspunkt i fjor, opplyser Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura.

Det vil si 22 prosent økning sammenlignet med sommeruker i 2017.

– Siden vi ikke automatisk spiser mye mer kjøtt enn vanlig, blir mer sendt på fryselager. Vi har stor tro på at norsk mat står sterkt blant forbrukerne, slik at vi får omsatt dette kjøttet i tida framover, sier Pedersen.

Ifølge Nortura har situasjonen i sommer vært fullt ut håndterbart for deres 33 slakterier.

Nortura har bistått bøndene med rådgivning, og de har blant annet i samarbeid med Felleskjøpet og Tine sørget for import av rundballer fra Island.

– Vi har som best vi kan bidratt med informasjon til våre produsenter, og har inntrykk av at det har bidratt til å roe ned situasjonen, sier Pedersen.

Etter toppen tidlig i juli, har situasjonen nå endret seg.

– Innmeldingen av storfeslakt sammenlignet med starten av juli er betydelig redusert, sier Pedersen.

Nortura har på nåværende tidspunkt ikke oppdaterte tall på forventet slakt av sau.