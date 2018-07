Tre nye fôrhamner i vest

Mattilsynet opnar for grensekontroll av importert fôr frå tredjeland på kontrollstasjonane sine i Egersund, Måløy og Ålesund.

Det blei klart etter eit hastemøte med landbruksministeren, skriv NRK.

Til no er det berre kontrollstasjonane i Borg og Oslo som har gjort denne jobben.

– Me er opptekne av at Mattilsynet kan bidra til å raskt løyse fôrkrisa utan at me blir for byråkratiske. Samtidig vil eg understreke at me helst ønskjer at bønder i størst mogleg grad skaffar fôr frå Noreg. Men me ser at behovet for import er stort og jobbar for å finne praktiske løysingar, seier administrerande direktør Harald Gjein i Mattilsynet til kanalen.