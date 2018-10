Tine- og Tetra Pak-topper med tilståelser i korrupsjonssak

Ifølge Dagens Næringsliv har Tines tidligere innkjøpsdirektør gjennom flere år erkjent straffskyld for flere av forholdene som lå til grunn for tiltalen om grov korrupsjon.

Avisen avdekket i 2017 at innkjøpsdirektøren gjennom flere år hadde fått påspandert middager, klubbesøk og spa av Tetra Paks norske toppsjef.

Det var opprinnelig satt av fem uker til rettssaken mot de to, men på grunn av innrømmelsene gjort de siste månedene, skal rettssaken i stedet skal gå som en tilståelsessak. Beløpene i den opprinnelige tiltalen skal være nedjustert, men tiltalen lyder fremdeles på grov korrupsjon.

Advokat Ann Johnsen, som forsvarer Tines tidligere innkjøpsdirektør, ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljene i saken siden den skal behandles av Oslo tingrett i neste uke. Tetra Pak-toppsjefens forsvarer, Nadia Christina Hall i advokatfirmaet Elden, ønsker heller ikke å gå inn på sin klients forklaring.

Hall opplyser imidlertid at klienten erkjenner at grensen for lovlig kundepleie er overtrådt og vil erkjenne straffskyld i henhold til tiltalen. Ifølge Hall har Økokrim begrenset tiltalen til å gjelde representasjonsutgifter på 200.000 kroner.

TINEs kjølelager på Kalbakken i Oslo. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix