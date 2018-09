Svin i Rogaland hadde spor av sykdom som ikke er påvist i Norge før

Viruset respiratorisk coronavirus (PRCV) gir ingen eller milde forkjølelseslignende symptomer hos svin. Det kan heller ikke smitte til mennesker. Det er likevel klassifisert som en såkalt B-sykdom, som myndighetene vil ha kontroll på.

– Det er første gang PRCV påvises i Norge, men viruset er utbredt i resten av Europa, skriver Mattilsynet.

I tillegg til de fem besetningene hvor det er bekreftet antistoffer mot PRCV, er det også mistanke om tilstedeværelse i to andre besetninger. Besetningene det gjelder er båndlagt, noe som betyr at det ikke er lov å slippe dyr og andre smitteførende gjenstander ut eller inn til gårdene uten tillatelse fra Mattilsynet.

Annonse

Funnene ble gjort i forbindelse med tilsynets overvåkingsprogram for virusinfeksjoner hos svin.

PRCV er en mutasjon av et mye farligere virus, TGE, som gir diaré og oppkast hos gris. Etter at PRCV-smitte er blitt vanlig hos gris verden over, har problemene med TGE-virus avtatt drastisk fordi immunitet mot det ene viruset beskytter mot infeksjon av det andre, ifølge tilsynet.

(©NTB)