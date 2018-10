Svakere tall enn ventet fra gjødselgiganten Yara

På forhånd hadde markedet ventet seg et resultat nærmere 200 millioner dollar, men istedenfor gikk Yara tilbake fra 110 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Yaras driftsinntekter i tredje kvartal endte på 3,51 millioner dollar, mot 3 millioner dollar i samme periode i fjor. Dette er omtrent som analytikerne ventet, ifølge Dagens Næringsliv.

Driftsresultatet endte på 153 millioner dollar, opp fra 38 millioner dollar i samme kvartal i 2017.

Leveransen av gjødsel var 9 prosent høyere enn i samme periode i fjor, noe som hovedsakelig skyldes oppkjøp av anlegg i Brasil og India.

Yara trekker fram økte gasskostnader som en faktor som påvirket kvartalsresultatet, samtidig som økte leveranser og priser på selskapets produkter trakk i positiv retning.

– Yara rapporterer en 16 prosents forbedring i underliggende ebitda som følge av at høyere salgspriser mer enn utlignet økte energikostnader. Spesielt NPK-marginene våre var sterkere enn i fjor, sier Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether i en pressemelding. NPK er en type fullgjødsel.

Holsether konstaterer også at europeiske gasspriser sannsynligvis vil holde seg høye gjennom vinteren. Dette vil øke kostnadene for Yara, som trenger energi for å produsere gjødsel.

