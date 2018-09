Starter maltproduksjon i tidligere juicetanker

I midten av august skrev Nationen om et humleplante-prosjekt i Østfold der målet er å komme i kontakt med alle som har slike planter. Humle fungerer som smaksstoff i øl. Et annet sted i landet, i Levanger i Trøndelag, jobbes det med å få frem en annen ingrediens i ølbrygging, nemlig malt.

Stor interesse

Rett ved en bugnende byggåker tas Nationen i mot av Tyson Weaver (38) og Bodil Oust (34).

– Det ser ut til å bli en normal avling i år, sier Weaver og kikker utover åkeren.

Sammen med samboeren Bodil Oust har han investert mye tid og penger på å utvikle Bonsak gårdsmalteri. Byggingen har pågått de siste tre årene, og den første prøveproduksjonen er allerede gjennomført. Nå venter mange håndverksbryggerier i området på den første store leveringen. Det vil skje en eller annen gang i løpet av høsten.

– Vi vet ikke nøyaktig når dette blir. Når vi først setter i gang ønsker vi å tilby et produkt av høy kvalitet, sier Weaver.

Få malterier i Norge

Ifølge daglig leder Yulia Seeger i organisasjonen Norsk håndverksmalt finnes det bare en håndfull malterier i Norge per i dag.

– Det er et i Klepp og et i Hamar. Så produseres det noe røkt malt fra Tautra i Trøndelag.

– Hvorfor er det så få som satser på malteri i Norge?

– Det er kanskje fordi det er vanskelig klima her. Det er ikke veldig stabilt. Slik jeg ser det er det også mange som mangler kunnskap. Vi har gjort et stort arbeid for å finne fram sorter som passer til norsk klima. Bygg som brukes til maltbygg er eksempelvis ikke det samme som brukes til dyrefor, sier hun.

Godt egnet

På gården i Levanger lå mye til rette for å satse på nettopp maltbygg. Samboerparet kjøpte hjemgården til Oust i 2013. Her har det vært kornproduksjon så lenge Oust kan husk. Fram til 1990-tallet var det også melkebruk her. I dag er det kyllingproduksjon i tillegg til korn.

– Det var naturlig å begynne med malting her. Det var godt egnet med korntørke, siloer, lagring og rimelig energi fra egen flisovn, sier Tyson Weaver.

Han er opprinnelig fra South Dakota, men i 2010 flyttet han til Norge. Han har doktorgrad i teknologiledelse, og har tidligere startet flere bedrifter. Selv mener han det er gode muligheter for å slå seg opp som maltprodusent i Norge.

– Dette blir et eksklusivt nisjeprodukt. Vi kommer ikke til å produsere mer enn rundt 100 tonn per år, sier han.

Til sammenligning produserer de største malteriene i Finland og Danmark mer enn 500.000 tonn maltbygg per år.

Høy kvalitet

Så godt som all bygging av malteriet har de gjort selv. Tanken som brukes til tørking og bløtlegging er kjøpt på Finn fra en syltetøyfabrikk i nærheten.

Framover har samboerparet arbeidsdelingen klar: Bodil skal ta seg av råvarene, altså bygget, mens Tyson skal stå for maltingen. Mens de tidligere har levert alt av bygg til Felleskjøpet, blir det nå en helt annen type levering. Nå står kvaliteten i høysetet.

Korn som brukes til fôr har nemlig langt færre kvalitetskriterier en bygg som blir til malt.

– Kriteriene for kvalitet på fôrkorn er også relativt enkle å overholde. På maltbygg må det være topp kvalitet hele veien, sier Oust.

Siden de begynte å lukte på ideen om å starte eget malteri har de blant annet vært på kurs i Tyskland, hentet inspirasjon og bygget opp et nettverk blant fem håndverksmalterier i USA.

Nå er de spente på hvordan produktet blir tatt i mot av markedet.

– Vi bor jo i et av Norges beste kornfylker, så jeg tror vi vil få fram malt av god kvalitet, sier Oust.

Den første prøveavlingen av malten fra Bonsak gårdsmalteri er allerede testet ut med godt resultat. Malten ble brukt til å brygge ølet «Æ e Trønder» som ble servert for første gang under bryggerifestivalen i Trondheim i begynnelsen av august. Ølet ble revet bort på få timer.

– Det som var artig var at alle, ikke bare øl-fantastene, skulle ha det. Det kom eldre damer som skrøt av smaken og forsynte seg flere ganger. Det var veldig gøy, sier Weaver.

Pris opp mot 33 kroner kiloen

Hva slags priser de kan få for malten tør de ikke gjette på, men lederen av Yulia Seeger i Norsk håndverksmalt sier prisene sannsynligvis ligger mellom 25 til 33 kroner kiloen.

– Men dette avhenger mye om det er økologisk eller ikke økologisk. Siden det ikke er noe spesielt marked for norsk malt er det også vanskelig å gi noen eksakt pris, sier hun.

Malt Fakta Malt er et kornprodukt fremstilt av korn som har spirt en tid slik at det dannes enzymer i kornet. Spiringen i kornet er avbrutt på det bestemte tidspunkt da enzymaktiviteten er optimal. Alle kornarter kan omdannes til malt, men bygg og delvis hvete er mest brukt. Kilde: Store norske leksikon