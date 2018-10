Per Skorge sluttar som generalsekretær i Norges Bondelaget

– Det har vore ei fantastisk spennande tid i Bondelaget, vi har handtert mange viktige saker som er viktige for bonden og norsk matproduksjon. Samstundes ser eg fram til å starte som administrerande direktør i Norges Skogeierforbund, skogen er ein stor ressurs som vil spele ei stadig viktigare rolle, seier Skorge til Nationen.

Skorge fortel til Nationen at då han begynte som generalsekretær var han ganske bestemt på å ikkje bli sittande for lenge.

– Eg er veldig glad i Bondelaget, så det blir vemodig å flytte på seg. Men eg står på det eg sa då eg begynte, om at ein toppleiar ikkje bør sitje for lenge. Det var difor eg i 2009 bad om å få ein avtale på ti år.

Det fekk han.

– Så det er klare meiningar, og ikkje noko dramatikk som ligg bak det at eg no sluttar, seier Skorge.

Sjølv om han har vore generalsekretær i snart ti år, har han berre arbeidd med to styreleiarar, Nils T. Bjørke og Lars Petter Bartnes.

– Eg begynte rett etter at Pål Haugstad gjekk av, seier Skorge.

Heile leiinga

– Sjølv om det for ein styreleiar ligg eit val til grunn for vervet, er det viktig at leiar og generalsekretær ikkje sluttar samstundes, det er også eit element i dette.

Han beskriv dei ti åra han har vore generalsekretær som ei spennande tid for norsk landbruk.

– På mange område har vi lukkast, på andre skulle vi ønskt at vi hadde komme lengre.

Høgt oppe på plusslista er forholdet til opinionen.

– No heiar folk flest på norsk landbruk, slik har det ikkje alltid vore. Vi har også drege i land mange politisk vanskelege saker, alt frå jordbruksoppgjer til jordbruksmeldinga, som vart vedteke like før valet i 2017, og der mange av dei prinsipielle spørsmåla rundt norsk landbruk ligg inne. Vi har også hatt store og viktige rundar rundt konsesjonsregelverket, og importvernet har stått på dagsorden og ligg fast i det store biletet. For å nemne noko.

Han understrekar at det ikkje berre blir lett å slutte.

– Eg må få lov til å seie at det å jobbe i Bondelaget har vore ei stor glede, her er så mange flinke og målmedvitne folk, både blant dei tilsette og tillitsvalde. Det er dei flinke folka som er gullageret til organisasjonen. Dei kjem til å bli sakna.

Mange fellesnemnarar

Skorge kjem til å vere i Bondelaget ut januar neste år.

Han seier organisasjonen han går frå og den har går til har mykje av det same grunnlaget og mange fellesnemnarar.

– Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er begge næringspolitiske organisasjonar i næringar, der det handlar om å utnytte ressursgrunnlaget over heile landet og skape verdiar.

– Både skog- og jordbruk er inne i ei spennande tid med omsyn til utfordringar på klimasida, og eg gler meg til å bidra til eit framleis godt samarbeid mellom skogbruk og jordbruk.

Då Skorge begynte som generalsekretær i Norges Bondelag i 2009 kom han frå stillinga som direktør for omsetnad og marknadstilgang i Statens landbruksforvaltning (SLF). Før det, frå 2000 til 2005, var han fagsjef for næringspolitikk i Bondelaget.

– Eg gratulerer Per med ny jobb, og vil takke han for stor innsats i Bondelaget. Per har bidrege til viktige politiske gjennomslag og har vore med på å gjere organisasjonen synlegare, seier bondelagsleier Bartnes i ei pressemelding.

Styret i Bondelaget har starta prosessen med å finne ny generalsekretær.