Sauekjøtt blir fôr: - Pelsdyr sparer sauebønder for millionar

Store mengder sauekjøtt på reguleringslager har ført til at Omsetningsrådet har gitt klarsignal til at Nortura kan selje 1000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr.

Kostnaden er på 25,75 kroner per kilo eller nær 26 millionar kroner samla for sauenæringa, men alternativet ville vore endå dyrare for sauebøndene. Det viser utrekningar som Nortura har laga på oppdrag frå Landbruksdirektoratet.

– Sparer sju millionar

Destruksjon av sauekjøttet, som er skissert som alternativ, ville koste 33 kroner per kilo. Bruk av sauekjøttet til pelsdyrfôr gir dermed ei innsparing på over sju kroner per kilo. Samla gir det ei innsparing på over sju millionar kroner for sauenæringa.

Eit tredje alternativ, det å gi bort kjøttet til veldedige formål, ville ifølgje utrekninga kosta over ti millionar kroner meir enn pelsdyrfôr-alternativet.

Leiar i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, seier det viser litt av nytten landbruket har av pelsdyrnæringa.

– Tala som er lagt fram viser at pelsdyrnæringa sparer sauebøndene for over sju millionar kroner. Det er ingen tvil om at det kjem godt med for sauefolket slik situasjonen er i dag, seier Skadsem.

– Viktig ventil

Skadsem seier seg einig i at sauekjøttet ideelt sett burde blitt mat for menneske, men han meiner at dagens situasjon med overproduksjon og store lager av sauekjøtt likevel viser at pelsdyrnæringa gir stor nytteverdi for både landbruket og samfunnet.

– Dette viser at pelsdyrnæringa kan bidra til å regulere marknaden og spare kostnader. Pelsdyrnæringa er ein ventil for landbruket og næringsmiddelindustrien. Når noko går gale, anten det er i produksjonen av meieriprodukt eller det er daud fisk, så er pelsdyrnæringa ein renovatør. I tillegg blir det skapt verdiar gjennom eksport av pelsdyrskinn. Det er ein vinn-vinn-situasjon, seier Skadsem.

Høner og fisk blir fôr

Pelsdyralslaget reknar med at norske pelsdyr i år vil ta unna mellom 40.000 og 45.000 tonn fôr. 1000 tonn sauekjøtt blir dermed ein relativt liten del av den samla råvarebruken. Resten er ifølgje Skadsem i stor grad restar og biprodukt frå slakteria som gris, ku eller høner og restar og biprodukt frå fiskenæringa.

Ved å selje råvarene til pelsdyrfôr får landbruket og fiskerinæringa ei inntekt i staden for ein kostnad, ifølgje Skadsem. Han seier regjeringas ønske om å legge ned pelsdyrnæringa vil bli eit tap også for resten av landbruket og for fiskerinæringa.

– Utan pelsdyrnæringa ville det blitt vanskelegare å regulere marknaden. Nytten kjem ekstra tydeleg fram når det nå har blitt forbod mot eksport av kjøtt frå reguleringslager, seier Skadsem.

Forbod mot eksport

Skadsem viser til at Omsetningsrådet i fjor innførte forbod mot all eksport av kjøtt som har fått frysefrådrag.

Det skjedde etter at Nationen kunne avsløre at over 100 tonn sauekjøtt var eksportert til utviklingslandet Afghanistan.

– Når ein først har kome i denne situasjonen, så er pelsdyrnæringa ekstra viktig for sauebøndene. Mange pelsdyrbønder har også sauer. Dette er vinn-vinn, seier Skadsem.

Fakta Pelsdyrhald Stortinget vedtok i januar 2017 å vidareføre pelsdyrnæringa gjennom ei såkalla berekraftig utvikling der fleire krav til dyrevelferd blei skjerpa inn. I regjeringsplattforma går Høgre, Venstre og Frp inn for styrt avvikling med forbod mot pelsdyrhald innan 1.1.2025. Ein rapport frå Nilf viste i 2014 eit erstatningsbehov på 7,45 mrd. kr om næringa skulle bli avvikla. Nettoverdien av pelsskinna i 2013 var rekna til 485 mill. kr og timeløna er før rekna til opp mot 650 kr pr time i enkelte år.