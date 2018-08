Ras av konkurs ventar i dansk landbruk

Mellom 200 og 300 av i alt rundt 9.500 landbruksbedrifter i Danmark står i faresona for å bukke under, mens like mange kjem i ein økonomisk sårbar situasjon, anslår Seges.

Landbruksøkonomane karakteriserer situasjonen som ei tusenårskrise, ifølgje avisa Jyllands-Posten.

I Noreg vert talet på konkursar i jordbruket i fjor det største på minst ti år. Samla vart det registrert 49 konkursar eller tvangsoppløysingar i jordbruket, har Nationen tidlegare skrive.

I Danmark som i Noreg er det særleg husdyrprodusentane som slit på grunn av tørken. Der som i mange andre land i Europa har fôrhausten svikta.

©NPK/Nationen