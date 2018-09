Politiet: Ulveskudd i Trysil var ikke straffbart

Det er nødvergeparagrafen politiet viser til når de konkluderer med at «intet straffbart forhold» fant sted da ei ulvetispe ble felt i Trysil forrige mandag, skriver Østlendingen.

Ulven ble skutt da den gikk til angrep på sau. Tispa var født i 2017 i Slettås-reviret i Hedmark og radiomerket i januar 2018.

– Vår teori var tidlig at her var det skutt mens ulven angrep. Etterforskningen i forrige uke underbygget denne teorien, sier politiadvokat Henning Klauseie til Østlendingen.

Politiets etterforskning har konkludert med at ulven angrep en saueflokk, drepte fire av sauene og skadet ytterligere sauer. Folk på stedet prøvde å skremme vekk ulven, men den fortsatte likevel angrepet.

Ifølge Østlendingen har politiet foretatt avhør av den som skjøt ulven og flere vitner til hendelsen.

Det er Naturmangfoldlovens paragraf 15 annet ledd som beskriver vilkårene for nødverge: «Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»