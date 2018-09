Politiet fikk melding om ulykken klokken 19.14 tirsdag.

– Traktoren veltet under pløying på et jorde, og føreren havnet under traktoren forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han forteller at det var vitner til hendelsen.

– Alle nødetater rykket ut, men livet til mannen sto ikke til å redde. Han ble erklært død av lege på stedet, forteller operasjonslederen.

