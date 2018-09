Leter etter Årets unge bonde

Prisen er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonalds Norge og Felleskjøpet Agri, og i år er det niende gang prisen blir utdelt. Fram til 14. oktober kan alle stemme på de kandidatene som de mener fortjener tittelen Årets unge bonde.

De fem med flest stemmer går til finalen, og blant finalistene vil juryen plukke ut en vinner. Juryen ledes av landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Ellers består den av Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag, Hilde Øverby, leder for kvalitet, bærekraft og innkjøp i McDonalds Norge, Anne Kjersti Bakken, seniorforsker ved NIBIO, Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet og fjorårsvinner Cecilie Nilsen.

Bygdeungdomslaget har vært med å arrangere prisen i alle år. Tora Voll Dombu sier de ønsker å finne en god representant for landbruket.

– Jeg er veldig opptatt av å finne et godt forbilde, som kan være synlig. Slik at folk får øynene opp for mulighetene næringa har å by på, sier Voll Dombu.

– Bærekraft verdsettes ekstra i år. For landbruket er det viktig at man fyller det med innhold. Det er et altomfattende begrep, sier hun.

Voll Dombu har inntrykk av at prisen har høy status og interesse blant unge gårdbrukere.

– Det er niende året vi driver med dette, og det er stort engasjement. Jeg opplever at det er en gjev pris å få. Vi i NBU har vært med hele veien, og det er stor oppslutning rundt dette blant våre medlemmer. For oss er det kjempeviktig, sier hun.

Hun synes også det er gledelig at man har fått med den ferske landbruksministeren som juryleder.

Fakta Kåringen Fram til og med 14. oktober kan du stemme frem den du mener fortjener å bli Årets unge bonde De fem kandidatene med flest stemmer kommer videre til superfinalen. Blant finalistene velger en fagjury en vinner, som kåres under gallamiddagen på Ung Bonde-samlingen lørdag 10. november. Kandidaten må være under 35 år, matprodusent og et sunt forbilde. Vinneren av årets unge bonde får 20.000 kroner i reisestipend. I tillegg skal 10.000 kroner fra Felleskjøpet Agri og Norske Landbrukstjenester sponse avløser på gården i inntil en uke. Årets unge bonde er del av prosjektet Landbruket NXT, som også inkluderer rekrutteringskampanjen Grønn utdanning. Kilde: Felleskjøpet

Under kan du lese presentasjoner av de ulike kandidatene, som arrangøren har basert på nominasjonene. Her kan du stemme på Årets unge bonde!

Anders Bakke Klemoen driver gården Nordre Klemoen i Torpa, Nordre Land kommune, sammen med kona Helen. På gården produseres det i underkant av 450.000 liter melk, og det leveres om lag 60 dyr til slakt hvert år. Driftsbygg med melkerobot ble satt opp i 2010. Båsfjøset ble bygget om i 2017 til bingefjøs med spalteplank. Anders leverer også skigarder og ved på bestilling, brøyter vei og utvikler hyttetomter.

Kristian Foss kjøpte i 2010 en landbrukseiendom i Tvedestrand kommune. I dag har han 240 vinterfôra sauer og disponerer om lag 350 dekar dyrka mark og 100 dekar innmarksbeite. Kristian har bidratt stort til å ta i bruk jordbruksarealer, ryddet kanter og gjennomført flere forbedrende dreneringstiltak på jorda han disponerer. Han har i tillegg valgt blant annet å satse på en løsning med blautgjødsel, noe som muliggjør god og miljøvennlig næringsutnyttelse fra husdyrgjødsla.

Olav Høyheim Eian bor på Hafslo i Luster kommune med samboer og to barn. Han er utdannet agronom fra Aurland jord- og hagebruksskole, og landbruksteknikk fra Høgskolen i Hedmark. Som 24-åring tok Olav over gården etter sin far. På fire år har Olav bygd nytt fjøs og nytt redskapshus, i tillegg til at han har totalrenovert hovedhuset på gården, og har plantet flere dekar med jordbær. Olav er opptatt av å utnytte ressursene på gården på en bærekraftig måte. Bøndene i området, både eldre og unge, kommer til Olav for både å se og lære.

Johan Martin Tovslid driver gården Meltvedt Søndre i Solum. Han driver i dag primært med ammekyr og korndyrking. Johan Martin forsøker å hente det beste ut fra begge prinsippene om økologisk og konvensjonell drift, der han bruker kretsløpstankegang og vaktskiftetaktikker til å redusere bruk av fullgjødsel og plantevernmidler og for å heve avlingsnivå og jordstruktur. Han er også tilknyttet landbruksskolen på Søve og leder Gjerpen og Solum bondelag. I 2014 var han med i «Jakten på kjærligheten», som ledet til et samboerskap med Stine.

Annonse

Åshild Torset driver gården Torset Nordre på Skarsøya på Nordmøre sammen med mann og fire barn. Paret driver tradisjonell melkeproduksjon i et eldre båsfjøs fra 50-tallet. Kvoten er ikke stor da de kun har 8–9 kyr. Kalvene sendes til slakteriet, men kjøttet tas tilbake fra slakteriet og selges lokalt. Dyrking av økologisk bær og frukt er blitt en stor og viktig del av gårdsdrifta. Urin fra fjøset brukes til å gjødsle bærhagen. Familien har satt opp et nytt matverksted hvor både frukt og bær foredles, og de har laget sitt eget serveringssted der de selger gårdens produkter. Gården Torset Nordre er også godkjent som 4H-gård.

Lars Erik Gundersen eier og driver Skraastad gård og gartneri på Ridabu i Hamar kommune, som han tok over i 2014. Han driver med produksjon av grønnsaker og korn, og sammen med samboeren driver de et gartneri. Lars Erik er svært engasjert i landbruket og ikke minst teknologien som brukes. Han ser alltid etter nye metoder som kan effektivisere arbeidet, og han tenker hele tiden langsiktig for å sørge for lønnsomhet.

Hans Edvard Røssum-Tokerud produserer korn og poteter på gården Morstong på Slitu i Indre Østfold, som han tok over i 2017 og hvor han bor sammen med kona Tiril og to barn. Han satser stort og har bygget et stort nytt bygg med potetlager og korntørkeanlegg for å kunne ta best mulig vare på avlingene. Bygget gir økt effektivitet og bidrar til bærekraft ved å kunne samle all potetlagring på gården fremfor frakt.

Erik Mikal Tjåland vokste opp på gården han driver i Undheim i Rogaland. Etter agronomutdanningen startet byggingen av nytt løsdriftfjøs – der han har gjort det meste av arbeidet. Erik Mikal er det man kan kalle en framtidsbonde med en liten blanding av det nøkterne, hardtarbeidende og fornuftige. Han ser hele tiden etter måter å kunne spesialisere seg mer. Han er genuint interessert i bondeyrket, og han får det til å fremstå som nyskapende og givende.

Dave Eggum jr. driver gården Eggum i Vormsund, som han tok over i 2012. Dave har grøftet hele eiendommen for å få opp avlingene og øke fortjenesten. I dag produserer han korn både økologisk og konvensjonelt på gården sin. Dave er en engasjert bonde, som også er leder av Nes Landbrukslag.

Gjermund Ruud Skjeseth driver gården Gaustad Nordre på Ilseng i Stange kommune, med 760 mål kornjord hvor det produseres høye kornavlinger på en lønnsom, nyskapende og fornuftig måte. Han tar i bruk moderne teknologi og maskinteknikk som presisjonsgjødsling og autostyring. Gjermund er utdannet agronom, og han er tidligere rådgiver for andre bønder i Hedmark Landbruksrådgiving. Han er i tillegg engasjert i Norges Bygdeungdomslag, er lokalpolitiker og samfunnsdebattant.

Øystein Skagen Berg er en bonde som driver med melkeproduksjon på Beistad i Steinkjer kommune, samt produksjon av kjøtt og korn. Det er melkeproduksjonen som er bærebjelken i gårdsdriften, med en kvote på 180.000 liter. Han er opptatt av langsiktighet og vurderer å bygge ut fjøset. Øystein er en positiv og engasjert bonde, og han hjelper til der han kan i lokalmiljøet.

Kristian Skretteberg sluttet i jobben sin som snekker for å drive gård på fulltid. På gården Skretteberg i Vikersund kommune driver han både med storfe og sau. Nylig satset han stort ved å bygge et nytt toppmoderne fjøs til kuene sine. Fjøset på 1129 m² sto ferdig i april i år, og det har mekaniskstyrt ventilasjon, slik at han kan styre temperaturen hele året rundt. Om sommeren benytter han derimot utmarksbeitet Holleia til både kjøttfe og sau. Kristian har dyrevelferd i fokus og satser på avl.

Håvard Schiager tok over hjemgården på Biri i Gjøvik kommune i 2014–2015. Etter mange år med planlegging og bygging ble et nytt fjøset åpent i mai i år. Et moderne og praktisk 1600 m² stort samdriftsfjøs i massiv tre for økologisk melkeproduksjon med oppfôring av okser og kviger, og noen ammekuer. Håvard har satt han i gang arbeidet med å rydde et beiteområde på gården. Håvard har også sørget for en egen serviceavdeling med et stort kontor/møterom, som er blitt benyttet av firmaer og organisasjoner tilknyttet landbruket. Håvard ser nå på muligheter for å starte opp med import og salg av fjøsinnredning på gården. Han er også styremedlem i Biri bondelag og Gjøvik Innkjøpslag.

Marie Thorson Østby Natten driver hjemgården Natten i Rødberg i Nore og Uvdal, der hun tok over driften i 2016. I tillegg jobber hun ved familiebedriften Langedrag, og som ridelærer. Marie har videreført den økologiske driften på gården med sau som hovedproduksjon, i tillegg til hest, høner, geit og gris. Marie er engasjert i blant annet et turlag med hovedfokus på ut-på-tur med små barn året rundt. Hun er også en ivrig forkjemper for å få tilrettelagt for store boligtomter med plass til småskala bruk av jord og skog.

Thomas Pettersen driver gårdsbruket Thorsås i Lardal i Larvik kommune. Med eget og leiet areal dyrker Thomas grovfor på cirka 270 dekar. Thomas driver kjøttproduksjon med ammekuer. Nytt løsdriftsfjøs ble bygd og sto ferdig i 2016, med plass til 22 mordyr og med spesielt god plass for kalvene. I tillegg har han 50 vinterfôra søyer. Planer for utvidelse av fjøset ligger klare. Thomas driver jord som ikke er egnet for kornproduksjon. Uten den lidenskapelige interessen for bondeyrket og matproduksjon, ville antakelig matjorda på dette gårdsbruket ikke blitt drevet. Thomas er leder i Lardal Bondelag, og har verv i TYR Vestfold, Foreningen Ny Rovdyrpolitikk Vestfold, er aktiv i Vestre Lardal Beitelag.