Inga mjølkekrise – førebels

Men det kan endre seg, skriv Dagens Næringsliv (DN).

– Når vi kjem til hausten og vinteren, er vi i ein situasjon som vi ikkje har vore i tidlegare, og vi har derfor ikkje noko samanlikningsgrunnlag. Dermed er det ikkje så lett å lage prognosar, seier samfunnskontaktdirektør Johnny Ødegård i Tine til avisa.

Tine ventar ein årsproduksjon på 1.488 millionar liter mjølk i 2018, ein nedgang på 5–6 millionar liter frå 2017.

Men tala er avhengige av kor mange kviger og ungdyr som blir slakta framover, og slaktinga i haust og vinter kan òg få konsekvensar for mjølkeproduksjonen utover i 2019.

Ødegård fortel at Tine kjem til å tilrå Landbruks- og matdepartementet å auke mjølkekvotane i dei områda som ikkje har vore ramma av tørke i sommar. Det kan sikre at det blir produsert nok mjølk framover.

Administrerande direktør Bent Myrdahl i Q-Meieriene fryktar for sin del at mjølkeproduksjonen kan falle med så mykje som fem til ti prosent utover hausten og vinteren. Han ønskjer som Tine auka mjølkekvotar, og da helst ved at kvotetaket, den disponible kvoten, blir heva.

– Eg trur det er viktig å setje taket så høgt som råd, slik at dei bøndene som har høve til det, kan auke produksjonen, seier Myrdahl til DN.