Godt halvår for Felleskjøpet – men merker tørken

Felleskjøpet Agris konsernresultat før skatt hittil i år ender på 378,1 millioner kroner. Justert for engangseffekter leverer konsernet et bedre resultat hittil i år sammenlignet med fjoråret, ifølge en børsmelding fra konsernet.

Fakta Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern Driftsinntekter: Andre kvartal 2018: 5 147 Andre kvartal 2017: 4 958 Hittil i år 2018: 8 332 Hittil i år 2017: 8 151 Driftsresultat: Andre kvartal 2018: 457,5 Andre kvartal 2017: 537,2 Hittil i år 2018: 387,1 Hittil i år 2017: 525,8 Resultat før skatt: Andre kvartal 2018: 478,7 Andre kvartal 2017: 487,6 Hittil i år 2018: 378,1 Hittil i år 2017: 443,9 Resultat etter skatt: Andre kvartal 2018: 369 Andre kvartal 2017: 393,6 Hittil i år 2018: 294,1 Hittil i år 2017: 369 (I millioner kroner)

Konsernets driftsinntekter ender på 5,15 milliarder kroner i årets andre kvartal, noe som tilsvarer en vekst på 188,8 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Resultat før skatt ender på 478,7 millioner kroner mot 487,6 i 2017, viser rapporten fra andre kvartal.

Krevende tiltak i tørkeperioden

Den alvorlige tørkeperioden på Østlandet er også merkbar for Felleskjøpet. Det forventes at bøndene vil kjøpe større mengder kraftfôr, samtidig at det vil bli noe lavere salg av driftsmidler til bonden i siste halvdel av 2018.

De høye temperaturene har allerede blant annet ført til lavere salg av såvareprodukter, gressklippere og planter.

Felleskjøpet har også brukt mye ressurser til å legge til rette for bøndene som er tørkerammede. Nationen har blant annet skrevet om at Felleskjøpet Agri vil sikre at all norsk halm blir tatt vare på, og at de setter av en garantiordning på 170 millioner kroner som skal dekke kostnaden ved å ta vare på halmen.

Felleskjøpet og har også gått sammen om å etablere et grovfôrteam, som skal jobbe med formidling av fôr og rådgiving av bønder.

Hindre slakting

– Det viktigste arbeidet har vært og er å bidra til bruk av alternativt fôr for å hindre ekstra slakting av dyr. Blant hovedtiltakene er tilrettelegging for bruk av tilnærmet all halm, tilpasset og tilstrekkelig kraftfôr gjennom riktige råvarer og økt kapasitet, skriver Felleskjøpet i halvårsrapporten.

Konsernets Retail-virksomhet, varehandelen, i Norden, viser en oppgang på fire prosent.