Gartnerhallen satsar på teknologiske løysingar for grøntproduksjonen

Tenkjetanken blir til i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU), forskingsinstitusjonen Sintef, Kongsbergklynga, distributøren Bama og interesseorganisasjonen Norsk landbrukssamvirke. Saman skal dei finne ut korleis ein kan bruka ny teknologi i grøntproduksjonen.

– Det vil skje store teknologiske framskritt i landbruket framover. Noreg er verdsleiande innan område som kunstig intelligens, robotisering og droneteknologi. Dette er teknologiar som kan gi store gevinstar i landbruket og gi Noreg viktige konkurransefortrinn, seier administrerande direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen i ei pressemelding.

Tenkjetanken får namnet Teknoforum og skal kartleggja tilgjengeleg teknologi og starta testprosjekt for å få fram løysningar som er eigna for norske forhold. Målet er ein meir effektiv, miljøvenleg og lønsam produksjon.

Gartnerhallen trur på sterk vekst i norsk grøntproduksjon i åra som kjem.

– Klimaendringane gjer at norsk landbruk må tenkja nytt. Ekstremtørken i år og flaumsommaren i fjor er ei påminning om at me vil få meir ekstremvêr, med behov for alt frå lettare sjølvkøyrande maskinar, som kan manøvrera våte åkrar, til tunneldyrking og kontrollert vatning. Me veit også at temperaturane aukar. Det gjer det spanande å sjå nærare på nye sortar, seier Morthen.

Sjefen i Gartnerhallen legg vekt på at mykje av teknologien alt finst, men at han ikkje har funne vegen til landbruket enno. Derfor vil den nye tenkjetanken læra av norsk industri korleis ein ved hjelp av teknologi kan bli konkurransedyktige, trass høge løningar og eit krevjande klima.