Fremdeles håp om enighet mellom bøndene og staten

Klokken 16 tirsdag møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Landbruksdepartementet til nye forhandlinger om en krisepakke til bøndene etter tørkesommeren. Møtet ble avsluttet rundt klokken 18.

– Vi er ferdige med møtet, men ikke med forhandlingene. Det er fremdrift, og vi har tro på en løsning, sier leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget til NTB.

Partene har avtalt å møtes på nytt klokken 13.30 onsdag for å fortsette forhandlingene. Målet er å komme i mål med forhandlingene innen utgangen av fredag denne uken.

– Begge parter har vilje. Vi er i en krisesituasjon og må finne en løsning, sier Furuberg.

Statens forhandlingsleder er departementsråd Leif Forsell i Landbruksdepartementet.

– Vi har gode diskusjoner og har gått detaljert inn i ulike spørsmål. Vi får se hvordan det går når vi møtes igjen onsdag, sier Forsell.

– Vi mener det er realistisk å kunne avslutte forhandlingene denne uken, men det er også enkelte spørsmål som gjør at forhandlingene kan bli mer krevende, sier han.

– Betyr det at det kan hende at forhandlingene må fortsette i helgen og ut i neste uke?

– Vi mener at vi har lagt til rette for at det kan bli enighet denne uken, men vi må bruke den tiden vi trenger, sier han.