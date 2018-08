Troms og Finnmark

Det er denne gangen ikke levert noen rapport fra denne regionen.

Nordland: Er det høst, eller?

Andreslåtten står klar for og høstes i hele Nordland. En del gårdbrukere lengst sør i fylket fikk gjort dette før regnet satt inn for fullt og er glade for det. Nå er det kommet såpass mye regn at jorda trenger opptørking før man kan kjøre utpå for å høste. Langtidsvarslet seg bra ut så vi håper dette skal sikre at de fleste får tatt andreslåtten uten at jorda får for mye skader.

Grasavlingene som står klare til og høstes ser veldig bra ut. og for mange vil dette sikre nok fôr til vinteren. De som ble hardest rammet av overvintringskader vil nok ikke komme helt i mål med nok fôr, men det skal kunne bli tilgang til å få kjøpt grovfôr i landsdelen. Enkelte områder har veldig gode avlinger.

Potetene fortsetter å vokse. Nypoteter som høstes smaker fortreffelig. Foreløpig er det ikke observert tørråte, men forholdene er nå gode for tørråtespredning. Det bør derfor sprøytes forebyggende slik at potetene kan få vokse litt til.

Bringebær modnes og høsting er i gang. Dyrking i tunnel sikrer at kvaliteten holder seg selv om været er dårlig.

Knut Alsaker, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Fortsatt lite fôr

Det har kommet mye regn den siste uken og temperaturene har dalt en del. De fleste er ferdige med andre grasslått og håper på en god høst! Noen har overgjødslet arealene. Det er fortsatt lite fôr i Trøndelag, men det vil bli en del halm etter hvert som kornåkrene blir høstet. Flere kornåkrer er høsteklare, men regnet har utsatt treskinga. Forskjellen mellom god og dårlig kornåker øker for hver nedbørsdag. Potet og grønnsakshøstinga er i gang, og for dem som har hatt tilgang på vann, ser det brukbart ut. Men det kan være behov for overgjødsling på enkelte felt. Grønnsakene høstes hver uke, avhengig av vær og marked. Bærhøstinga er nesten ferdig nå, med unntak av rips og solbær. Eplehøstinga er også i gang, men eplestørrelsen varierer en god del. Ellers er avlingene stort sett gode.

Toril Skogaker Holm, NLR Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Normalt sommarvêr igjen

No er vi tilbake til meir normalt sommarvêr for Møre og Romsdal med 10–15 grader og regn nesten kvar dag. Så langt i august har vi fått like mykje nedbør som i mai, juni og juli til saman. Regnet har gjort at gjenveksten etter andreslåtten kjem fint. Mange planlegg ein tredjeslått i september, og etter den vanskelege sommaren vil ein god tredjeslått kome godt med.

Graset i kulturbeite og utmark har også livna til igjen etter nedbøren. No gjeld det å få utnytta dei fine haustbeita. Kornåkrane varierer frå veldig dårleg til ganske bra i år. No står mange i startgropa for tresking, så snart har vi fasiten på korleis kornåret eigentleg vart. Dei fleste potetåkrane har vorte vatna i år og med varmen vi har hatt i sommar har utviklinga gått fort og opptakinga blir tidlegare enn vanleg.

Frode Grønmyr, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Kjøleg og vått i vest

Annonse

Vestlandet er mildare råka av tørkesumaren enn fleire andre landsdelar. Likevel er det òg i vest generelt redusert avlingsmengd, og somme har betydeleg avlingsreduksjon. For mange av dei som haustar tre slåttar var andreslåtten kraftig redusert. For dei som slår to gongar, sette nedbør i slutten av juli fart på veksten før haustinga, som vert avslutta seg i desse dagar.

Kraftig regn og låge temperaturar den siste veka har lagd ein dempar på veksten før tredjeslåtten. I tillegg har ein del verdifulle næringsemne gått tapt som avrenning. Jord i god hevd vil likevel kunna halda på mykje av gjødsla. Det er meldt om høgare temperaturar i veka som kjem, so det er enno von om ein god innspurt før siste slått.

Torleif Bakke Haavik, NLR Vest

Rogaland og Agder: Store utfordringer

I august har Agder igjen blitt velsigna med regn, ganske ujamnt fordelt, men graset gror og blir grønt igjen. Noen fikk også tatt en brukbar andreslått. Nedbøren har også fått fart i heiebeitene så dyra kan beite lenger utover høsten. Avlingstapet i grovfôr er estimert til ca. 40 prosent av et normalår, og Aust-Agder er verst ramma. En del av kornarealene blei slått til grønnfôr i juli til glede for mange husdyrbønder. Kornavlingene varierer fra nesten normalt til under halv avling. På Agder er det 20–30 prosent lavere frøavlinger i år, og mange dårlige gjenlegg som må sås opp igjen. Dyrkerne har berga og solgt alt frøhøyet, og mange gjødsler opp for å ta en slått til.

Det er gledelig at er blitt en kjempesesong for agurk med store avlinger. Maisplanter til både mat og fôr trives også godt når det er varmt, og som C4-plante tåler maisplanten tørke bedre enn sin slektning graset.

Rådgiverne melder om mye ekstra telefoner i forbindelse med tørken både for faglige spørsmål og for samtale. Å prate med planterådgivere, HMS-rådgivere og med andre bønder, kan være veldig viktig i en slik situasjon. Videre henvisning til Bedriftshelsetjenesten som NLR er knytta opp mot, er også aktuelt for å ivareta den menneskelige sida.

Inger Birkeland Slågedal, NLR Agder

Østlandet: Tørt tross vått vær

Selv om det har kommet noe nedbør de siste ukene, ser det ikke ut til å ha trukket særlig langt ned i jorda. Grovfôrbøndene avventer en mulig tredjeslått utpå høsten. Det har kommet nok regn til at graset har blitt grønt, men ikke nok til at det har vokst noe særlig ennå. Mange kornbønder er allerede ferdige med å treske, og forbereder nå til høstkorn som skal sås i disse dager.

På grønnsakssiden har det til tross for iherdig vanning også blitt noe reduksjon i avling på grunn av den intense varmen tidligere i sommer. Årets grønnsaker vil nok få noe annet utseende enn det man er vant til, selv om kvaliteten ikke er dårligere. Til forskjell fra kornet, ser verken grønnsaker eller poteter ut til å skulle høstes noe tidligere enn normalt.

Michael Aamold, NLR Øst

Fjellregionen: Høst i august

Sommeren tok brått slutt da kalenderen viste august, og vi fikk høstvær med lavere temperaturer og regn. Nedbøren kom godt med og har økt avlingsnivået på andreslåtten mange hakk.

Andreslåtten er godt i gang, og de tidligste var allerede i gang i starten av måneden. Hos mange vil andreslåtten oppveie for den dårlige førstslåtten som de fikk i år, og det blir tilstrekkelige mengder til at de berger gjennom vinteren med noen få tiltak i fôringsstrategien.

Tidligere i sommer fryktet vi at fjellbeitene skulle tørke bort, men det kom nedbør i grevens tid, og beitekvaliteten har holdt seg godt. Lammene er i god vekst og vi venter spent på lamvektene etter hvert som sankingen starter først i september.

Potetåkrene er frodige og det ser veldig lovende ut for årets Fjellmandelproduksjon. Knollsetting er noe variabel men bra, så dere kan se fram til å finne smakfulle Fjellmandel i butikken utover høsten.

Anne Karin E. Botnan, NLR Trøndelag