Troms og Finnmark: Våt ventetid

Det tiltrengte regnet i helga gjorde godt – for alle vekster! Unntaket er jordbær på friland som modnes nå. Vi er inne i ei ventetid før 2. slått tas og potet og gulrot kan høstes. Tilveksten etter førsteslått er bra, og det ligger an til å bli normal avling på 2. slått i Troms og noe under normalt i Finnmark.

Beitene friskes opp av regnet, og det nærmer seg levering av de første lammene.

Poteten har knytt seg, og både potet og gulrot står og ‘legger på seg’. I gulrot er det målt ca. 2 cm i diameter i sorten Speedo. Gulrotflua er på vingene.

Vi plukker bær i hagen og i skogen – blåbæra er stor, tidlige sorter i rips og solbær kan snart høstes, og jordbæra er på sitt beste.

Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord-Norge

Nordland: Ein sommar er på hell

Mens landsdelen i sør har vore plaga med varme og lite nedbør, har vi registrert at lenger nord har nedbør og lågare temperaturar også vore ei utfordring. Nordland har klimamessig, truleg hamna litt i midten, og avlingstala kan bere preg av dette.

Ytre Helgeland kan melde om nedbør og våte tilstandar. Her ventar bøndene berre på opplett og hausteforhold før andreslåtten kjem i gang. Det blir meldt om gode avlingstal frå førsteslått. Indre Helgeland har og tilnerma normale avlingstal frå førsteslått, andreslåtten er no i gang. At bønder på Sør-Helgeland kan melde at andre.slått er ferdig, er som ein kuriositet å regne, og er i tråd med at dette var av dei tidlegaste areala også ved førsteslått. Dei som har korn gler seg over åkrar med bygg som står fint, og gir håp om gode avlingar.

Lofoten har hatt avveksling mellom regn og sol, og andreslått er komen i gang. Forventninga er at gode avlingstal skal kunne kompensere for redusert avling i førsteslått. Dei fyrste Lofotlam er levert, og det er forventning om at tilveksten i beita skal kunne ta seg litt opp att. På Sortland meiner ein at andreslått kan skje i månadsskiftet august/september. Denne litt utsette slåtten kan kunne gi optimal avlingsmengde, og samtidig ivareta tilstrekkeleg rehabilitering av enga, før ei normal innvintring. Å ta ein tredjeslått blir her ansett som uaktuelt, eller risikosport.

I Salten veks det godt om dagen; alle vekster tar av no. Dei som har kikka litt under potetriset, melder om vekslande tilstander.

Helge Hamre, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Treskinga er i gang

Kornåkrene har kommet seg i løpet av vekstsesongen. Treskinga er i gang og på flere steder ser det ut til at det kan bli opp mot normalavling. Mange planlegger å ta vare på halmen, men etterlyser kjøpere – Ta kontakt! Spredte regnbyger kan gi bøndene utfordringer med tresking og halmberging, også der det er bortbestilt. Etterrenninger i en del kornåkere kan også bli utfordrende for halmberginga.

Den siste uka har det vært en del nedbør over hele fylket, noe graset har hatt godt av. Mange har valgt å ta tre slåtter i stedet for to. Så langt ser det ut som det kan bli en bra tredjeslått.

Grønnsakene ser bra ut. Blant annet gulrota har hatt godt av nedbøren som har vært. Bringebærsesongen går nå mot slutten.

Maren Kjøren Leraand, NLR Trøndelag

Møre og Romsdal: Fin vekst over alt

Gjenveksten etter 2. slått ser bra ut nå som vi har fått fuktighet nok. Mange har gjødsla på til en tredjeslått, enten til eget bruk, eller for å avhjelpe en kollega som trenger mer vinterfôr. Det er heller ikke for seint å gjødsle på igjen nå hvis du tenker å ta en sein 3. slått. Beregn om lag 1 kg nitrogen pr. uke og dekar fra gjødsling til planlagt slått.

Det anbefales også å tøye beitesesongen i høst for å spare på vinterfôret. Ei lita oppfrisking av beitene med litt gjødsel nå vil derfor gjøre godt for videre vekst.

De første kornåkrene er treska i området vårt.

Det er fremdeles en del fin bringebær å få kjøpt og tidligplommene har kommet på markedet!

Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Andreslåtten nær normal

Regnet har kommet til Vestlandet og godt er det. På Sunnmøre kom regnet tidsnok til at andre slåtten blir nær et normalår, men på grunn av en dårlig første slått vil flere bønder gjødsle opp til en tredje slått. Det samme gjelder for Hordaland og Sogn og Fjordane, her er gjenveksten allerede godt i gang og beiter som tidligere var svidd har fått igjen grønnfargen. Den dårlige gjenveksten på beitene tidligere i sesongen har gjort at mange har måttet fôre med første slått. I slike tilfeller er det viktig å ta fôrprøver for å vite hva en har og begynne tilrettelagt fôring allerede nå.

På hagebrukssida går plommesesongen for fullt og det meldes om masse fine plommer. Høsting av tidlige sorter av epler som Vista Bella, og pærer som Ingrid er også i gang.

Randi Hodnefjell, Norsk Landbruksrådgiving Vest

Rogaland og Agder: God vekst i graset

Nedbør og gode temperaturer har gitt god vekst i graset og på Jæren er tredjeslåtten så smått i gang. Eng med raigras kan gi en fin fjerdeslått til slått eller beite. Fôrprøver tatt av årets førsteslått viser god kvalitet med bra innhold av energi og protein samt høy tørrstoffprosent. Dette betyr at det er mye fôr i rundballene; sammenlignet med i fjorårets blaute fôr er det gjerne dobbelt så mye fôr pr. rundballe.

Potetopptaket er i gang og avlingene er mange steder gode med god kvalitet. Det anbefales å følge med vekstutviklingen til potetene tett og ikke høste for sent, da potetene raskt kan bli for store og få redusert kvalitet.

Grønnsakene har også utviklet seg raskt i sommervarmen og mange kulturer forventes å være høsteklare to uker før normalen.

Ingrid Møgedal, NLR Rogaland

Østlandet: Viktigste nå for flere

For dem som har problemer med avlingene pga. klimaet, lav avling/dårlig kvalitet o.l., må de straks melde dette ifra til landbrukskontoret i kommunen. Det gjelder også om en er i tvil om en vil kunne få klimabetinget erstatning – vi vet per i dag ikke om det på enkelte områder vil dispenseres fra forskriften vi har pga. ett ekstremår mht. varme og mangel på nedbør.

Mellommenneskelig støtte er for flere viktig i en krise – Landbrukets HMS tjeneste vil være en naturlig inngangsport til å få noen tips og kanskje råd om fornuftige tiltak eller kontaktpunkter for videre bistand. Alle trenger vi gjennom livet innspill og bistand enkelte ganger.

Agronomisk er vi inne i en mer kjølig og litt fuktig værperiode og en bør følge opp med tiltak mot soppsjukdommer der det er naturlig. Det er heller ikke veldig kjølig så både insekter og sjukdommer vil kunne utvikle seg raskt.

Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken

Fjellregionen: Endeleg regn!

For ei veke sidan fekk Valdres mellom 60 og 90 mm regn. Tørken er over ute på jordet. Utfordringane med å skaffe nok fôr til vinteren er der like fullt. Førsteslåtten gav mellom 30 og 70 prosent av normal avling. Når andreslåtten får vekse eit par veker til, håper vi at den blir litt betre.

I fjellet ser vi at kyr og andre storfe har beita mykje i myrene i sommar. Storren har vore ei viktig beiteplante, og dyra har funne brukbart med mat trass i tørken. Mange planlegg å ha både storfe og søyer litt lenger på utmarksbeite utover hausten enn vanleg. Slik fungerer fjellet som ein viktig buffer i vanskelege år.

Magnhild Strand, NLR Innlandet